消費回溫 休士頓中國城破除謠言

休士頓中國城潮州會館。（視頻截圖）

在受到流言重擊之後，休士頓中國 城的企業主表示，在新冠病毒(COVID-19)大流行期間，經過數月努力保持開放之後，他們終於看到了客戶數量的增長。

休士頓ABC 13電視台報導，休士頓地區的每家企業今年都遭受疫情 帶來的危機，但是由於一些沒有根據的病毒謠言，讓中國城的企業受到的打擊尤其嚴重。

布萊爾(Bellaire)大道冰淇淋店Aqua S的所有者傑瑞陳（Jerry Chen）解釋說，休士頓中國城一家超市，曾因一些毫無根據的傳言而遭受重大打擊。那些流言後來雖也消失，但這種恐懼的散播確實將華人趕出了社區，並奪走了很多店鋪的收入和業務。

病毒謠言始於一月初，當時政府官員們還沒有認為疫情會影響休士頓地區。儘管該病毒首例報告在中國發現，但沒有證據表明中國城比休士頓其他地區更加危險，中國城卻已遭到打擊。當地企業和社區領袖開始共同努力，以提高對該病毒的教育和認識。

中國城中華文化中心(Chinese Community Center)執行長華啟梅(Chi-mei Lin)表示，他們引入很多健康宣導，要呼籲勤洗手。印發許多傳單，並到許多公寓社區發送。

在過去的幾個月中，由於新冠病毒的限制和擔憂，中國城仍然面臨挑戰，但最初的謠言已被消除。企業主表示，堂吃和外賣的業務正在大幅度增長。

中國城業者解釋說，這是一個非常適合步行的廣場區域，他認為是時候讓人們提防疫情的同時，仍然要充分享受生活。