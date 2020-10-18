流感來襲 美福藥局提醒民眾小心防範

美福藥局呂岳勳藥師（左）、經理符永豐歡迎民眾諮詢。

隨著全美各地經濟重啟，新冠病毒（COVID-19）疫情 似有減緩之後又回升的情形，美福藥局 的藥劑師呂岳勳認為，美國第一波疫情尚未控制住，隨即第二波疫情就撲過來，頗有「大事不妙」之勢。亞洲國家在這方面做得比美國好一些，民眾在等待疫苗上市的同時，有必要嚴守避疫規定，才能避免感染。

天氣漸漸轉涼，季節轉換，溫差比較大，雖然涼爽天氣讓人感到舒適，也會讓身體容易出現一些問題及容易引發過敏 及感冒症狀。呂岳勲特別關懐提醒民眾，注意保暖及多喝水，並要有足夠的營養及好的睡眠，他並告訴大家如何分辨「過敏」、「感冒」及「新冠病毒」的症狀。

過敏：典型的過敏症狀有眼睛癢、皮膚發癢、打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀，這些皆很可能是過敏惹的禍，而且晝夜溫差大，也讓許多過敏性疾病患者容易咳嗽及氣喘復發的可能。可以通過幾個方面來緩解秋天過敏症狀，一、盡量遠離過敏原，二、提升體質，增强免疫力。三、早晚因為溫差注意添減衣物，注意保暖，多喝水。四、外出佩戴口罩，少去人口聚集的地方。五注意家居物品清潔，勤換衣物，勤洗床單及被子等。若是出現輕微過敏症狀可至藥局諮詢，利用非處方過敏藥物減緩過敏症狀。若發生嚴重過敏時，建議應立即就醫。

感冒：較少引起全身性症狀，主要是流鼻水、鼻塞、咳嗽等上呼吸道症狀，且不太會發燒，但三歲以下幼童有可能會發燒。而冠狀病毒和流感的症狀，則傾向於全身性，會感到非常疲倦、非常疼痛，基本上只能在床上睡覺。俗語說「病從口入」， 勤洗手或善用清潔劑或是有酒精成分的擦手紙是預防感冒的最佳方法。出入公共場所若有人打噴嚏或咳嗽，記得戴口罩預防感冒病毒的飛沬傳染。平時可以配合服用維生素C來增加免疫力。

新冠病毒：症狀為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人會出現呼吸困難，嚴重時可能進展至呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。部分個案可能出現腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等，預防措施建議包括勤洗手、配戴外科口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所及保持社交距離。

為方便老人家或行動不便的患者 ，美福藥局服務大休士頓地區的居民，提供民眾更多的保健服務，對居住在中國城、糖城、梨城、Katy附近的民眾提供免費「送藥到府」，對許多不方便出門、或是不想出門的民眾而言十分便利，民眾可以選擇送藥到家裡，或者是就近去美福藥局拿藥。

如果住在比較遠的地方，像Woodlands、Conroe、Spring、Galveston等，也有送藥到府的服務，如果符合條件則免費，包括有三種以上的藥、或者是一種藥有三個月的份量，均免費送藥；如果不在這個範圍之內，則依距離酌收運費。

美福藥局防疫期間推出防疫組合包、「詢醫」、「問藥」、「處方簽轉移服務」、「集點卡」、「網購平台 WWW..PILLBRIGHT.COM」福利多多，廣受好評。只要在美福藥局拿藥，免費贈送口罩（送完為止），歡迎洽詢。梨城電話：281-506-2453，華語專缐866-466-4499。中國城服務電話：832-949-9460、832-629-0910、832-605-5849。