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【選舉專題】免下車投票 德州創舉

哈里斯訊
免下車投票
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目的：在COVID-19大流行之後哈里斯(Harris)縣行政書記官辦公室推出了免下車投票，它是對所有選民進行親自投票的更安全，保持社交安全的最好選擇。哈里斯縣是德州歷史上第一個執行這種新的大規模投票方法的縣，讓任何註冊選民都可以在不離開自己舒適的情況下進行投票。

開放時間: 所有免下車投票都將在提前投票日和選舉日期間同時間開放。

免下車投票的好處：

• 讓選民更自然地保持社交距離

• 使用與現場投票相同的投票機和程序進行保護

• 所有選民均可使用

• 每個免下車投票地點，將提供10-30個以上車道

• 方便選民無需離開車輛

10個地點:

•Fallbrook Church

•Houston Community College - West Loop

•Houston Community College - Alief Bissonnet (Close to China Town)

•Houston Food Bank

•Humble Civic Center

•John Phelps Harris County Courthouse Annex (tentative)

•NRG Arena Gate 8 Kirby St Entrance

•Resurrection Metropolitan Community Church

•Toyota Center Tundra Parking Garage Leeland St Entrance

•John Phelps Courthouse Annex in Pasadena

上網查詢離您最近的免下車投票地點：www.harrisvotes.com/waittimes.

步驟:

第一條請在十個指定地點找尋免下車投票藍色的標誌白色圖形

第二條工作人員會提供你手用消毒劑跟手指套與口罩

第三條請關掉引擎以及所有的電子設備包括電話

第四条 請投票人顯示合法身分證明

第四條工作人員會從窗口遞交給您投票機器

第五條假如同一部車內有不只一個投票人請你們可輪流使用同一部機器

第六條投票進行期間請保持安靜

第七條工作人員在你完成投票之後會交給你一張「我投過票」的貼紙

免下車跟路邊投票的區別:  (已有表格，表格請放大)

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免下車投票是哈里斯縣創舉。( 哈里斯縣提供)
免下車投票是哈里斯縣創舉。( 哈里斯縣提供)
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投票 社交距離 德州

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