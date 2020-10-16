我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

【選舉專題】哈里斯縣鼓勵耆老郵遞投票

記者封昌明╱休士頓報導
古柏老人公寓的耆老，排隊等待辦理郵遞投票。（圖：芮久玖提供）
古柏老人公寓的耆老，排隊等待辦理郵遞投票。（圖：芮久玖提供）

請注意！今年美國總統大選郵遞選票申請截止日是「10月23日」，請選民在這之前一定要辦好申請手續，哈里斯縣選委會華裔召集人芮久玟９月28日前往位於Fondren路的古柏（Goldeberg)老人公寓，協助耆老們辦理選民登記及申請郵遞投票，老人家都反應熱烈。

自新冠疫情爆發以來，所有居住在老人公寓的耆老們，大都足不出戶，因為有證據顯示老人是染疫的高危險群，半年下來老人們都非常寂寞，看到芮久玟的到來大家都非常開心，圍著她問東問西，很多老人很想投票，但看不懂英文、又出不了門，他們都很高興接受芮久玟的協助。

古柏老人公寓有200餘位長者居住其間，他們過去似乎被選務單位遺忘，芮久玟發現這些老公民今年11月都是第一次參加投票，她樂於提供協助，因為2020年是充滿艱難及挑戰的一年，在嚴峻疫情之下以及即將到來的11月3日大選，為顧慮選民自身及家人的健康及安全，哈里斯縣選委會提供了多種方便及有效率的投票選擇，讓選民有信心的行使其投票權。

芮久玟說，根據她們的研究報告一再證明，在美國，任何形式的投票欺詐都極為罕見。任何一個州或縣執行的郵遞投票，幾乎看不到黨派優勢的證據。

她重申想要申請郵遞投票，必須是：選舉日當天2020年11月3日年滿65歲或65歲以上；在選舉日當天都不在哈里斯縣境內；在監服刑者；具有投票權但是生病或殘障。

德州最高法院日前裁定，可考慮以對COVID缺乏免疫力而造成對選民健康 可能性的傷害為理由之一，以決定是否參與親自投票，但不可是唯一的因素。如果民眾擔心感染COVID-19，但身體健康，則不能以「殘障」的資格申請郵遞投票。 如果不符合「殘障」的條件，但符合其他類別之一仍可能有資格申請。

芮久玟呼籲選民，由於郵政服務可能會出現延遲，請不要等待，應立即申請！民眾若能採取郵遞投票，可以在家裡仔細研究一下候選人的各項政見，慎重投下手中神聖的一票。

哈里斯縣選委會華裔召集人芮久玖（左二）耐心地在老人公寓圖書館，協助老人們辦理郵遞...
哈里斯縣選委會華裔召集人芮久玖（左二）耐心地在老人公寓圖書館，協助老人們辦理郵遞投票登記。（芮久玖提供）

投票 美國 疫情

上一則

【選舉專題】哈里斯縣行政書記官辦公室華裔選舉 配合黃登陸、方宏泰為老人家註冊投票

下一則

【選舉專題】免下車投票 德州創舉

延伸閱讀

德州哈里斯縣早期投票人數破紀錄 華人不缺席

德州哈里斯縣早期投票人數破紀錄 華人不缺席
德州哈里斯縣「免下車投票」 共和黨提告

德州哈里斯縣「免下車投票」 共和黨提告
疫期安全投票 哈里斯縣官員示範

疫期安全投票 哈里斯縣官員示範
非公民登記投票 哈里斯縣被告

非公民登記投票 哈里斯縣被告
每郡僅留一個！德州長下令撤走通訊投票投遞點

每郡僅留一個！德州長下令撤走通訊投票投遞點
哈里斯縣鼓勵耆老郵遞投票

哈里斯縣鼓勵耆老郵遞投票

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺