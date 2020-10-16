【選舉專題】哈里斯縣鼓勵耆老郵遞投票

古柏老人公寓的耆老，排隊等待辦理郵遞投票。（圖：芮久玖提供）

請注意！今年美國 總統大選郵遞選票申請截止日是「10月23日」，請選民在這之前一定要辦好申請手續，哈里斯縣選委會華裔召集人芮久玟９月28日前往位於Fondren路的古柏（Goldeberg)老人公寓，協助耆老們辦理選民登記及申請郵遞投票 ，老人家都反應熱烈。

自新冠疫情 爆發以來，所有居住在老人公寓的耆老們，大都足不出戶，因為有證據顯示老人是染疫的高危險群，半年下來老人們都非常寂寞，看到芮久玟的到來大家都非常開心，圍著她問東問西，很多老人很想投票，但看不懂英文、又出不了門，他們都很高興接受芮久玟的協助。

古柏老人公寓有200餘位長者居住其間，他們過去似乎被選務單位遺忘，芮久玟發現這些老公民今年11月都是第一次參加投票，她樂於提供協助，因為2020年是充滿艱難及挑戰的一年，在嚴峻疫情之下以及即將到來的11月3日大選，為顧慮選民自身及家人的健康及安全，哈里斯縣選委會提供了多種方便及有效率的投票選擇，讓選民有信心的行使其投票權。

芮久玟說，根據她們的研究報告一再證明，在美國，任何形式的投票欺詐都極為罕見。任何一個州或縣執行的郵遞投票，幾乎看不到黨派優勢的證據。

她重申想要申請郵遞投票，必須是：選舉日當天2020年11月3日年滿65歲或65歲以上；在選舉日當天都不在哈里斯縣境內；在監服刑者；具有投票權但是生病或殘障。

德州最高法院日前裁定，可考慮以對COVID缺乏免疫力而造成對選民健康 可能性的傷害為理由之一，以決定是否參與親自投票，但不可是唯一的因素。如果民眾擔心感染COVID-19，但身體健康，則不能以「殘障」的資格申請郵遞投票。 如果不符合「殘障」的條件，但符合其他類別之一仍可能有資格申請。

芮久玟呼籲選民，由於郵政服務可能會出現延遲，請不要等待，應立即申請！民眾若能採取郵遞投票，可以在家裡仔細研究一下候選人的各項政見，慎重投下手中神聖的一票。