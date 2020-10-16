【選舉專題】美國總統的選舉方式

美國國會。（網路照片）

2020年美國 大選將於11月3日星期二舉行，此次是美國第59屆總統選舉，同時也是美國國會，包括聯邦眾議院全部435個席位及聯邦參議院 33個議席進行改選以產生第117屆美國國會。

選舉人團（Electoral College）制度 是美國總統選舉的方式，是一種間接選舉，旨在選出美國總統和副總統。根據《美國憲法》，美國各州公民先選出該州的選舉人團代表，再由選舉人團代表該州投票 ；由於美國是聯邦制國家，並考慮到各州的特定地理及歷史條件，採取選舉人團制度用以確保各州的權益，並且代表為50州共同推舉的聯邦總統。

選舉人團制度 : 一個州一個選舉人團。目前全美選舉人團員共有538名代表，人數乃根據每個州的參議院和眾議院議員總數的總和。如100位參議員(50州;每一州二名額)。加上435位眾議員，外加首都華盛頓特區特有的3張選舉人團票。

一個典型的選舉人團程序如下：

各黨派推出自己的總統、副總統候選人，在各州註冊； 各黨派在各州推出自己的選舉人團員，通常都會選擇那些長期為本黨服務的忠誠黨員； 在各州獲勝者所屬黨派推出的選舉人成為該州選舉人團員，一般遵行「勝者全得制」，只 有內布拉斯加和緬因兩州稍有不同； 各州選舉人團將在各州首府集會，投票選出下一屆的總統和副總統。

各州通常都會要求選舉人團員宣誓保證將票投給他所屬黨派推出的候選人（也就是在本州普選中獲勝的候選人），絕大多數選舉人團必須根據該州的選舉結果，全數投給勝出該州的總統及副總統候選人。在少數情況下，選舉人團員會因為個人感情或者粗心等原因沒有這樣做，然而目前對失信的選舉人團員一直未有明確的處罰。

這次選舉人團是基於2010年人口普查搜集的資料。Texas州有254個縣，共38位選舉人團代表，選舉人團乃由254個縣以縣為單位，以「勝者全得制」，非按照人口數，包括2位州參議員及36位經由該州黨派內部競選而出的選舉人團代表。