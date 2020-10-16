【選舉專題】郵遞選票追踪系統

郵遞選票追踪系統，簡易操作。

哈里斯縣(Harris County)行政書記官Chris Hollins推動一個新的選票追蹤系統，供選民檢查其郵遞選票和投票 的狀態。

在哈里斯縣(Harris County)，通過郵遞寄送方式進行投票的選民，將首次能夠追蹤哈里斯縣處理其郵遞選票的過程。從申請到郵寄出選票，並確認是否收到選票。郵遞投票追蹤系統將為選民提供有關其按郵遞選票申請程序和郵遞投票狀態的更多信息，並使他們瞭解何時可以期望收到與選舉有關的郵件。

哈里斯縣行政書記官Chris Hollins說，我們正在為11月選舉以通過郵遞方式投票的選民，創紀錄的數目而做準備。為選民提供更多信息，使他們能夠追蹤其申請狀態，何時將選票郵寄給他們，以及何時本辦公室收到選票，使選民對郵遞投票過程感到安心。我鼓勵哈里斯縣申請郵遞投票的選民，通過我們的網站追蹤他們的選票。

民眾可以點閱 www.harrisvotes.com/tracking 使用郵遞投票狀態追蹤器。選民只需輸入他們的姓名，出生日和社會安全號的最後四位數字或Texas州身份證號。迄今為止，哈里斯縣居民已有207,628人申請郵遞投票，行政書記官辦公室已寄出202,522張選票至申請郵遞投票的選民手中。

民眾可到HarrisVotes.com查詢更多信息，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。