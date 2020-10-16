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【選舉專題】哈里斯縣行政書記官辦公室華裔選舉 配合黃登陸、方宏泰為老人家註冊投票

記者封昌明／休士頓報導
黃登陸（左起）、方宏泰協助老人家登記為選民。（記者封昌明╱攝影）
黃登陸（左起）、方宏泰協助老人家登記為選民。（記者封昌明╱攝影）

哈里斯縣(Harris County)行政書記官辦公室華裔選舉召集人芮久玟，10月2日偕同事王慕瑜及美華協會會長方宏泰、80/20俱樂部財務長黃登陸等，前往古柏老人公寓協助老人登記為選民並鼓勵老人投票，讓老人家的心聲能在新冠疫情期間，透過郵遞投票表達出他的聲音。

由於新冠疫情的爆發，很多老人半年都悶在家裡不敢出門，對於哈里斯縣華裔 召集芮久玟等人到門服務，大家都感到非常窩心，紛紛下樓和他們喧寒問暖。芮久玟說，她們這個星期已經到訪兩次了，上次她一個人，這次多了三個幫手，兩次的活動下來一共幫100餘位老人登記完畢，並且完成申請郵遞選票的手續，老人家在拿到選票後，可以好好研究一下，再投出那神聖的一票。

每次選舉都會去老人中心，用專車護送老人到投票所投票的美華協會會長方宏泰表示，他已經做了10年同樣的工作，今年碰到新冠疫情，老人家都不敢出門，只好改到老人公寓協助老人家做選民登記，過去他每次都會帶1至200位老人去投票，大家都是老朋友了，今年的疫情讓大家都很不習慣。

黃登陸說，80/20俱樂部每年都會為幾位出色的候選人背書，幫選民過濾出幾位對華人社區有貢獻的候選人，供華裔選民在投票時參考，而他自己及多位義工20餘年來，都在促進政府在選票上加印中文，他們很欣慰政府總算做到了，但就算有了中文選票，華人的投票率仍然偏低，這讓人很傷腦筋，因為大家如果都不出來投票，美國政府怎麼會重視我們呢，我們的權益自然就不會受到重視。

黃登陸分析今年的德州選情認為，德州是民主黨爭相拉攏的州之一，過去雖是共和黨的票倉，但今年有可能會變成搖擺州，進而影響整個總統大選的結果，今年受到情疫情的影響，郵遞選票勢必大幅增加，對單一候選人不利，而抖音宣佈總部未來將選擇到德州設立，並且聲稱將提供2萬5千個工作機會，而特斯拉在奧斯汀也動工中，未來德州的經濟前景一片大好，兩黨透過企業的投資，意圖影響選票走向的動機明顯。

投票 疫情 德州

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