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【選舉專題】哈里斯是德州人口最多 也是唯一有中文選票的縣

哈里斯訊
哈里斯縣行政書記官Chris Hollins(左)與芮久玟(右)、周浩恩(左)接受電台採訪。(書記官辦公室提供)
哈里斯縣行政書記官Chris Hollins(左)與芮久玟(右)、周浩恩(左)接受電台採訪。(書記官辦公室提供)

哈里斯縣(Harris County)之所以有中文選票、其實這中間經歷了休士頓市華裔熱心人士們十多年來默默的耕耘，這還包括了最初的自費印製中文選票，其主要目的是希望能讓華人輕易的瞭解選舉內容以及鼓勵選民投票

2011年10月13日，美國司法部通知哈里斯縣(Harris County)行政書記官辦公室，根據2010年美國人口普查，哈里斯縣不諳英語的華裔公民至少有一萬名，已達到1965年投票權第203條所涵蓋的基準。依據選舉法案（VRA）第75條的語言規定，要求哈里斯縣提供所有與選舉流程相關文宣和信息的中文翻譯。哈里斯縣的目標是要為不諳英語的華裔選民實施通過語言援助計劃(LAP)以執行選舉法案所規定的標準。

2011年12月10日哈里斯縣(Harris County)執行了第一次的語言援助計劃 (LAP)，提供華裔選民中文選票。直至今日、中文翻譯除了選票，還包括選民登記表格，投票通知，申請表格，投票機說明手冊，官方網站等信息、以及在選舉期間提供中英文流利的雙語選務工作人員的協助。

2020 年的挑戰

2020年是充滿艱難及挑戰的一年，在嚴峻疫情之下以及即將到來的11月3日大選，為了讓選民有信心行使其投票權，哈里斯縣(Harris County)行政書記官辦公室鼓勵民眾多加利用為期三周的120個提前投票地點，以方便選民避免人潮在擁擠的時段進行投票。然而郵遞投票是最安全以及方便的投票方式，有資格申請郵遞投票的選民多加利用此方式投票，尤其今年11月選票有近100個選項，雖然依選民居住區域選項會不同，但對許多年長者親自投票方式會是一件非常吃力的事，尤其這次大選的投票率有可能會打破歷史記錄。也就是說親自投票的排隊人數會增加許多，完成投票的時間也會延長。

 即使您選擇郵遞投票，但是擔憂郵局不能及時遞交，選民也可以親自到哈里斯縣(Harris County)行政書記選舉辦公室位於NRG (NRG Arena – GATE 8; Hall D, NRG Pkwy, Houston, TX 77054) 遞交郵遞選票。請詳閱NRG Arena體育館平面圖有關各入口處。並請注意以下規定:

 a.       在正常辦公時間，

b.      在提前投票期間：週一至週六上午7時至晚上7時，以及週日中午12時至晚上7時，或

c.       在選舉日（2020年11月3日）上午7時至晚上7時

d.    您必須出示可接受的照片識別證件。

e.       選民如果無法合理獲得可接受的照片識別證件，則該選民可以出示B列身份證明並填寫具結書（RID）說明原因。

f.        郵遞選票必須由選民親自提交，不能由他人代替。

 

NRG Arena 體育館平面圖。
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