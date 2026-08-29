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北卡美食巡迴結合華語教學 展現台灣文化軟實力

【北卡羅來納州訊】
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洛麗中文學校TCML教師曾振榮現場教授中文。(亞特蘭大僑教中心提供)
洛麗中文學校TCML教師曾振榮現場教授中文。(亞特蘭大僑教中心提供)

北卡台灣藝文活動籌備會主辦的「2026年臺灣好食 X 華語好學」巡迴講座，日前在北卡凱瑞市（Cary）及大亞洲超市舉行三場活動，透過台灣美食展演、互動體驗及華語教學，讓當地民眾品嚐台灣美食，認識台灣飲食文化與華語之美。

前兩場活動配合凱瑞市年度「Lazy Daze藝術節」舉行。該藝術節每年吸引逾萬人參加，並設有法國勒圖凱、土耳其班德爾馬、愛爾蘭米斯郡、加拿大萬錦市及臺灣新竹市等姊妹城市展演舞台，呈現多元國際文化。

僑務委員會遴派高景泉、蔡裕峰兩位主廚，分別以「鹹酥雞」及「刈包」為主題進行現場展演，製作400份試吃品。兩位主廚除示範料理技巧外，也分享如何運用北卡在地食材重現臺灣經典風味，並邀請民眾上台參與刈包製作競賽。洛麗中文學校TCML教師曾振榮以英文介紹台灣料理，搭配教材教授簡易中文，將美食與華語學習巧妙結合。

凱瑞市姊妹市協會主席Pamela Huff表示，凱瑞市與新竹市自1993年締結姊妹市，三十餘年來交流密切，此次透過美食活動進一步深化雙方情誼。亞特蘭大華僑文教中心主任閻樹榮指出，僑務委員會推動美食巡迴講座，盼以美食跨越語言與文化隔閡，展現臺灣文化軟實力，並鼓勵當地民眾學習華語。

兩日活動共吸引約400位民眾參與。活動結束後，Lazy Daze藝術節總監Jenna Kostka頒贈感謝狀予兩位主廚，感謝其以精湛廚藝為藝術節增添臺灣文化色彩。

次日，活動移師大亞洲超市舉辦廚藝示範，展示「金錢蝦餅」與「碗粿」等臺灣佳餚，約35位僑界人士參與，現場交流熱烈，活動圓滿落幕。

高景泉主廚製作料理及成品展示。(亞特蘭大僑教中心提供)
高景泉主廚製作料理及成品展示。(亞特蘭大僑教中心提供)

凱瑞市姐妹市協會頒發二位廚師感謝狀。(亞特蘭大僑教中心提供)
凱瑞市姐妹市協會頒發二位廚師感謝狀。(亞特蘭大僑教中心提供)

現場參與民眾聆聽美食教學示範。(亞特蘭大僑教中心提供)
現場參與民眾聆聽美食教學示範。(亞特蘭大僑教中心提供)

精華 FAQ

  • 活動結合臺灣美食展演、互動體驗與華語教學，讓北卡當地民眾品嚐經典料理，同時認識臺灣飲食文化與簡易中文，達到文化推廣與語言學習雙重效果。

  • 僑務委員會遴派兩位主廚示範鹹酥雞、刈包、金錢蝦餅與碗粿等料理，並製作400份試吃品。民眾還參與刈包製作競賽，現場互動相當熱烈。

  • 透過美食跨越語言與文化隔閡，並搭配華語教學，把臺灣生活文化帶入國際社區；同時也強化凱瑞市與新竹市的姊妹市情誼，深化地方交流。

土耳其 北卡

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