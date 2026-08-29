伊州嚴管電動車 高速車須駕照、註冊及保險

越來越多人騎行電動單，同時也帶來新的交通安全風險。(美聯社)

伊利諾州明年1月1日起，全面收緊電動單車及電動滑板車管理。時速超過28哩的高速電動單車及電動摩托車，騎士須持有效駕照、車輛所有權證明(title)、註冊及保險 ，並不得在人行道、自行車道或自行車專用路徑行駛。新法同時訂定騎乘年齡、速度及行駛區域等全州統一標準。

州長普立茲克日前簽署參議會3484號法案(SB 3484)；根據新規，Class 1及Class 2電動單車最高時速20哩，騎士須年滿15歲；最高時速28哩的Class 3電動單車，騎士須年滿16歲。低速電動單車可行駛於街道、自行車道、自行車路徑及共享步道，但不得在人行道騎乘。

高速電動滑板車、電動滑板及電動獨輪車等，也將受到新的全州規範，最高行駛速度不得超過28哩。年滿16歲者可使用相關設備；符合條件的電動滑板車可在自行車道、指定路徑及速限35哩以下道路行駛，部分速限較高的道路則須設有自行車道。

最高時速20哩的低速電動滑板車，使用者年齡門檻也將由現行18歲降至16歲。專為幼童設計的電池驅動設備則基本不納入新法管制，但必須在人行道及指定路徑使用。

這項法案建立伊州 首套較完整的全州「微型交通工具」(micromobility)管理架構，涵蓋高速電動單車、電動摩托車、電動滑板車、電動滑板及電動獨輪車等，並取代各地不同規定。

伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)表示，新法將提高道路安全，並讓騎士、家長、社區及執法人員更清楚了解相關規定。

法案提案人、州參議員維拉維蘭(Ram Villivalam)表示，電動單車及滑板車為民眾提供更多移動選擇，但缺乏明確規範也造成更多事故及傷害，因此需要建立全州安全標準。

今年夏季伊州及芝加哥已發生多起涉及青少年騎乘電動單車或滑板車的嚴重事故，包括水晶湖一名15歲少年重傷、沃康達(Wauconda)一名14歲少年死亡，以及芝加哥一名16歲少年騎乘Lime電動滑板車遭半掛卡車撞擊死亡。

根據新規，違規者可能面臨罰款，相關設備也可能遭警方扣押及拖吊。州務卿辦公室表示，將在新法生效前展開公共宣導，更新駕駛教育教材，並向家長、騎士、零售商、學校及地方政府說明新規。