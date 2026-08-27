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起亞喬州廠外國工人勝訴 獲賠數百萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州一名聯邦法官裁定，在涉及被招募到起亞(KIA)喬治亞州工廠工作的外國工人集體訴訟中，被告應向其支付1150萬元的賠償金。這些工人持有高學歷專業人士簽證，他們聲稱自己落入了「誘餌式招募」(bait-and-switch)的陷阱。

墨西哥招募的持TN簽證(專門針對墨西哥和加拿大專業人士的簽證)工程師表示，他們受僱於位於喬州的Allswell人力資源公司和SPJ Connect招聘公司，為起亞喬治亞公司和現代摩比斯(Hyundai Mobis)公司從事本專業領域的工作。

然而，他們表示，抵達後卻被安排到生產線上工作。

「若是這些外國工人公開談論虛假承諾或違背承諾的行為，或者試圖尋找其他工作時，就會受到遣返威脅，」幫助這些員工的勞工權益非營利組織「移民權利中心」(Centro de los Derechos Del Migrante)的法律和政策主管索洛扎諾(Julia Solórzano)說道。

該集體訴訟涵蓋約600名外籍工人。

起亞喬治亞公司未回應媒體WABE的提問，但訴訟中涉及的公司否認所有不當行為的指控。

索洛扎諾表示，TN簽證的監管力道低於其他類型的客工項目，因此監督的機會也較少。

「我們希望這能向各行各業的雇主傳遞一個訊息：無論是否是美國公民，人們都享有勞動法賦予的權利，」她說。「法律保護勞動者免受此類欺詐行為的侵害。」

精華 FAQ

  • 喬治亞州一名聯邦法官裁定，涉案被告需向這批外國工人支付1,150萬元賠償金。此案為集體訴訟，涉及約600名工人。

  • 工人表示，他們原本是以工程師等專業職位被招募到喬州工作，但抵達後卻被安排到生產線上，與當初承諾不符，因此控訴遭到誘餌式招募。

  • 勞工權益團體認為，TN簽證監管相對較弱，容易出現招募欺詐。此判決被視為提醒雇主，即使是外國工人，也享有勞動法保障與反欺詐保護。

喬州 墨西哥 簽證

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