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申請條件收緊 喬州等州SNAP人數減逾20%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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新規上路後，領取SNAP福利人數明顯減少。(美聯社)
新規上路後，領取SNAP福利人數明顯減少。(美聯社)

隨著川普政府「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)中的工作要求及其他條款陸續生效，全美最大的聯邦食品援助計畫SNAP，受益人數大幅下降。其中亞利桑納州降幅最為嚴重，2025年4月至2026年4月間，SNAP受益人數驟減55%，超過40萬人；喬治亞州、路易斯安納州及內華達州降幅也超過20%。

根據美國農業部數據，SNAP參與人數從2025年5月的4220萬人，降至2026年5月的3660萬人，一年減少約560萬人，降幅超過13%。

失去福利者除了因新規不再符合資格，也包括原本符合資格、卻因錯過期限或文件不完整而遭拒者。路易斯安納州社會政策分析師菲爾茲(Tia Fields)指出，許多人失去資格「並非因為未達工作要求，而是行政文書問題」。

SNAP每月以福利卡提供食物補助，平均每戶約344元，幫助全美超過十分之一人口購買食品，多數受益者收入低於貧窮線。

新法進一步擴大工作要求。過去許多54歲以下、沒有未成年子女的成年人須工作才能領取SNAP；新規則將55至64歲人士，以及有14至17歲子女的家庭納入工作、志工或就學要求。65歲以上、有14歲以下子女或具有健康限制者仍可獲豁免，但部分過去享有豁免的族群，包括無家可歸者，不再自動豁免。

今年2月，國會預算辦公室(CBO)原估計新規及其他因素將使SNAP人數在2036年降至3400萬人以下，但目前下降速度遠超預期，2026年5月人數已接近原本預測的2030年最低水準。

亞州官員表示，新規實施造成前所未有的電話量及行政障礙，包括增加文件核實要求，使部分民眾難以維持福利。該州近期增加人手並開放線上提交文件後，下降趨勢已開始放緩。

佛州SNAP受益人數一年也下降22%。南佛州食品銀行執行長維萊茲(Paco Velez)表示，部分合法移民因擔心申請政府福利會成為川普移民政策打擊目標，而不敢申請。

倡議人士警告，SNAP減少的影響將擴大至其他社會服務。符合條件的受益家庭兒童可透過SNAP取得免費學校午餐等援助；當SNAP減少，食品銀行也面臨更大需求。

「Share Our Strength」政策分析師維加(Carolyn Vega)表示，食品銀行或其他計畫都無法複製SNAP的規模，「這正是我們最擔心的地方。」

精華 FAQ

  • 亞利桑納州降幅最劇烈，2025年4月至2026年4月間受益人數減少55%，超過40萬人；喬治亞州、路易斯安納州及內華達州也都下降超過20%。

  • 根據美國農業部數據，SNAP參與人數從2025年5月的4220萬人降到2026年5月的3660萬人，一年少約560萬人，降幅超過13%。

  • 除了不再符合新規資格外，許多人是因錯過期限、文件不完整或核實程序變複雜而被拒；部分合法移民也因擔心風險而不敢申請。

喬州 SNAP 內華達州

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