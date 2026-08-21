亞城榮光會與多個社團合辦七夕舞會

與會者翩翩起舞。(榮光會提供)

亞特蘭大 榮光聯誼會日前召集諸多團體，日前在僑教中心舉辦了七夕情人節聯誼舞會。包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮，僑務委員陸復泰，還有從華府 遠道而來的副武官黃重凱等貴賓，與榮光會會員、榮眷、僑界友人一同聯誼。

榮光會會長王多祿因事委托副會長康以灜任舞會主席總召，並囑華人航空飛行專業學校師生志工協助場務。

團體扇子舞。(榮光會提供)

在主席及貴賓林主恩、黃重凱、陸復泰等一一致詞後，主持人葉竣圖、孫德華邀請貴賓們及各社團負責人開舞，只見十對佳偶從容的應邀而起。舞池由十來張紅桌環繞，桌上精心佈置了彩球花環，參加盛會的130多位來賓翩翩起舞。

除交際舞外，還安排了兔子跳、團體扇子舞、扭扭舞、阿哥哥、吉魯巴等。大會還準備了剉冰、鹽酥雞、包子、水果、礦泉水等，場面溫馨而輕鬆。處長及主任帶了獎品，美東南空軍大鵬聯誼會會長喬為智更準備了60份八一四空戰紀念精美禮品分贈來賓。

此次合辦的團體有榮光會，大鵬聯誼會，眷村聯誼會，亞特蘭大台灣商會，世華亞特蘭大分會，甘斯維爾台灣商會，亞城歌唱社。