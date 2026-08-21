我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

亞城榮光會與多個社團合辦七夕舞會

【亞特蘭大訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
與會者翩翩起舞。(榮光會提供)
與會者翩翩起舞。(榮光會提供)

亞特蘭大榮光聯誼會日前召集諸多團體，日前在僑教中心舉辦了七夕情人節聯誼舞會。包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮，僑務委員陸復泰，還有從華府遠道而來的副武官黃重凱等貴賓，與榮光會會員、榮眷、僑界友人一同聯誼。

榮光會會長王多祿因事委托副會長康以灜任舞會主席總召，並囑華人航空飛行專業學校師生志工協助場務。

團體扇子舞。(榮光會提供)
團體扇子舞。(榮光會提供)

在主席及貴賓林主恩、黃重凱、陸復泰等一一致詞後，主持人葉竣圖、孫德華邀請貴賓們及各社團負責人開舞，只見十對佳偶從容的應邀而起。舞池由十來張紅桌環繞，桌上精心佈置了彩球花環，參加盛會的130多位來賓翩翩起舞。

除交際舞外，還安排了兔子跳、團體扇子舞、扭扭舞、阿哥哥、吉魯巴等。大會還準備了剉冰、鹽酥雞、包子、水果、礦泉水等，場面溫馨而輕鬆。處長及主任帶了獎品，美東南空軍大鵬聯誼會會長喬為智更準備了60份八一四空戰紀念精美禮品分贈來賓。

此次合辦的團體有榮光會，大鵬聯誼會，眷村聯誼會，亞特蘭大台灣商會，世華亞特蘭大分會，甘斯維爾台灣商會，亞城歌唱社。

精華 FAQ

  • 活動由亞特蘭大榮光聯誼會號召多個團體合辦，參與單位包括大鵬聯誼會、眷村聯誼會、亞特蘭大台灣商會、世華亞特蘭大分會、甘斯維爾台灣商會及亞城歌唱社。

  • 出席貴賓包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰，以及從華府遠道而來的副武官黃重凱等人。

  • 活動除了交際舞，還有兔子跳、團體扇子舞、扭扭舞、阿哥哥與吉魯巴等節目，並準備剉冰、鹽酥雞、包子、水果等餐點，讓130多位來賓在溫馨輕鬆的氣氛中聯誼。

亞特蘭大 華府

上一則

房屋保險理賠拖1天多賺880萬 保險業獲巨利？

下一則

助選員上門 新州綠卡婦才驚覺成了登記選民

延伸閱讀

甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接

甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接
亞城中華文化學校慶30年 250賓客同歡

亞城中華文化學校慶30年 250賓客同歡
美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮隆重舉行

美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮隆重舉行
紀念814空軍節 旅美退役官兵傳承忠勇軍風

紀念814空軍節 旅美退役官兵傳承忠勇軍風

熱門新聞

波士頓市長吳弭。(路透)

阻擴大移民執法 吳弭槓上ICE 致函業主籲拒租停車位

2026-08-20 09:40
堪薩斯州居民在谷歌上搜尋「債務」和「貸款」的頻率很高，表明許多人即使已經負債累累，仍然迫切需要借錢。圖為屋主付不起房貸後，房屋被法拍。(路透)

全美財務困境州 堪薩斯州最嚴重…這5州最佳

2026-08-17 13:19
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
移民律師表示，近來收到一些持H-1B身分返回中國後，卻遲遲沒有收到該類簽證核可通知的案例。(路透)

H-1B身分有效仍可能滯留中國 律師籲謹慎安排離美

2026-08-20 11:48
保險公司延後支付房屋保險理賠金，即使只延遲一天，也可能為整個保險業帶來數百萬元額外利息及投資收益。圖為遭遇水災的一處房屋(示意圖)。(美聯社)

房屋保險理賠拖1天多賺880萬 保險業獲巨利？

2026-08-20 19:00
颶風「拉拉」侵襲夏威夷，8月15日一根倒塌的電線桿懸掛在公路上方。（美聯社

颶風「拉拉」豪雨襲擊 夏威夷州長宣布緊急狀態

2026-08-15 20:51

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...