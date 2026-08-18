千禧世代成亞城房市新主力 偏好智慧管理配備

千禧世代成為亞特蘭大區購屋重要力量，這群屋主偏好AI管理家庭生活。(AI生成圖)

千禧世代(Millennials)正逐漸成為亞特蘭大房地產 市場的重要力量。根據RentCafe 2026年針對全美107個都會區的分析，2018年至2023年間，全美千禧世代自有住宅家庭數增加74%，達到約1240萬戶；其中亞特蘭大的成長幅度更高，同期增加77.5%，從20萬7060戶增至36萬7436戶。

隨著愈來愈多千禧世代選擇在亞特蘭大落腳，他們對房屋價格、設計與生活方式的偏好，也正逐漸改變當地住宅市場走向。

可負擔性(affordability)仍是千禧世代購屋時最重要的考量之一。對許多年輕買家而言，房屋價值不只是地點，也包括空間利用效率。他們傾向尋找能符合預算、又能滿足生活需求的住宅，例如連棟屋、公寓，以及設計精巧的小型獨棟住宅。

喬治亞州MLS(Georgia MLS)首席行銷長萊恩(John Ryan)表示，市場仍需要更多可負擔住宅。但除了價格外，「適度規模住宅」概念也愈來愈受到重視。許多千禧世代不再認為愈大的房子愈有價值，而是希望每個空間都能發揮最大功能。

例如，一間額外臥室可先作為遠距工作辦公室，未來也能轉換成嬰兒房、客房。智慧科技也從過去的「加分配備」逐漸成為購屋者期待的基本條件。智慧恆溫器、智慧門鈴、電子門鎖、連網照明及智慧家電等設備，因能提升便利性、安全性與能源效率，愈來愈普遍出現在新建住宅中。

對千禧世代而言，科技吸引力並非只是追求最新設備，而是希望透過智慧工具更有效率地管理家庭生活，例如遠端調整室內溫度、查看訪客或監控能源使用情況。

地點選擇同樣扮演關鍵角色。許多千禧世代重視住宅與工作、餐飲、購物、公園及娛樂設施之間的便利性。亞特蘭大提供多元選擇，從市中心社區到郊區住宅區，讓買家能在通勤時間、房價與生活品質之間取得平衡。

RentCafe分析指出，千禧世代自有住宅增加較快的城市，通常具備就業機會充足、生活品質良好，以及不同價格層級住宅供應等條件，而亞特蘭大正符合這些特點。

此外，社區公共設施也成為吸引購屋者的重要因素。游泳池、健身中心、步道、狗公園、俱樂部會館及社交空間等設施，讓逐漸成為住宅價值的一部分。

不過，租屋仍是千禧世代住房選擇的重要組成。報告顯示，2018年至2023年間，全美千禧世代租屋家庭也增加約5%，達到1260萬戶。房價、利率、職涯流動性與個人生活規畫，都影響他們選擇購屋或租屋。

隨著千禧世代逐漸進入家庭與職涯發展的不同階段，他們對住宅市場的影響預料將持續擴大。對亞特蘭大房市而言，未來能否提供價格合理、空間實用、科技便利且鄰近生活機能的住宅，將成為吸引這一世代買家的重要關鍵。同時，利率及房價變化也可能左右更多千禧世代最終選擇購屋或繼續租屋。