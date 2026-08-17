全美財務困境州 堪薩斯州最嚴重居冠 這5州最佳

堪薩斯州居民在谷歌上搜尋「債務」和「貸款」的頻率很高，表明許多人即使已經負債累累，仍然迫切需要借錢。圖為屋主付不起房貸後，房屋被法拍。(路透)

一項報告顯示，全美財政狀況最差的前五個州，依序為堪薩斯州 、路易斯安納州、佛羅里達州 、德州和南卡羅來納州 。

個人理財網站WalletHub使用六個類別分析了全美50個州，找出財務困境最嚴重和最輕微的州，六類別包括信用評分、帳戶陷入困境的人數、平均陷入困境的帳戶數量、2025年3月至2026年3月破產申請數量的變化、「債務」搜尋熱度指數，以及「貸款」搜尋熱度指數。

堪薩斯是全美經濟困境最嚴重的州。在2026年第一季度，堪州人均財務困境帳戶數量排名第14位，反映出面臨財務困境的借款人普遍使用了臨時還款減免措施。堪州信用評分在全美排名倒數第20位，而擁有此類困境帳戶的人口比例也位列第20位，達到3.9%。

雪上加霜的是，堪州去年的非商業破產申請數量增加了近12%，增幅在全美排名第27名。該州居民在谷歌上搜尋「債務」和「貸款」的頻率也很高，這表明許多人即使已經負債累累，仍然迫切需要借錢。

路易斯安納州是經濟困境第二嚴重的州，其「貸款」相關的Google搜尋量也名列前茅—這反映出人們對個人財務狀況日益增長的擔憂。這也導致路州居民的信用評分在全美排名倒數第三。

路州約有12%的居民擁有處於延期還款或暫緩還款狀態的信用卡帳戶，此比率位居全美最高。其居民人均不良帳戶數量也位居全美之首。

佛州則是全美財務困境程度第三高的州。2026年第一季度，佛州人均不良帳戶數量位居全美第五，這些帳戶指的是帳戶持有人因財務困難而被暫時允許暫停還款的帳戶。此外，佛州不良帳戶持有人比例在2025年第一季至2026年第一季期間的增幅也位居全美第二，接近19%。佛州不良帳戶持有人總比例也位居全美第三，接近8.7%。

德州整體財務壓力高於多數州，居民面臨較高的債務及貸款需求；北卡羅來納州同樣受到信用評分、陷入困境帳戶及破產申請變化等因素影響，顯示兩州部分居民仍面臨不小的財務壓力。

全美財務最佳州前五名則為：緬因州、羅德島州、夏威夷州、佛蒙特州，及密西根州。

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