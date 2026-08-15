泰勒佩里工作室 亞城興建虛擬製作中心

泰勒佩里影業(Tyler Perry Studios)是喬治亞州亞特蘭大地區知名的電影製作業者。(泰勒佩里影業臉書)

泰勒佩里影業公司(Tyler Perry Studios)正在亞特蘭大 建造虛擬製作中心。近年來，喬治亞州 的電影產業有所下滑，佩里希望吸引各種規模的製作計畫。

該影業公司正與Synapse Virtual Production公司合作，將泰勒佩里占地365畝園區內的一個現有攝影棚改造成一個配備人工智慧工具的動態拍攝空間。

這將使直播、音樂錄影帶和商業廣告拍攝等計畫能夠使用LED立體燈光技術和即時數位環境。

根據喬州電影辦公室(Georgia Film Office)統計，2022年至2025年間，該州電影製作支出從超過40億元下降至23億元。

根據Synapse官網訊息，該攝影棚將像泰勒佩里影業公司的其他設施一樣，向第三方製作公司開放。

在亞特蘭大等主要電影中心，虛擬電影工作室的數量正在不斷增長。根據Marketsandmarkets發布的研究報告，2025年全球虛擬製作市場規模超過20億元，預計到2030年將成長至接近90億元。

Synapse在洛杉磯經營LED立體攝影棚，並在紐約籌建新的設施。這家總部位於加州 的公司為電影、電視和廣告提供虛擬製作服務。

新的攝影棚預計今年底投入使用。