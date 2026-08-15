喬州食品價格漲 6比1購物法省錢新招

食品價格持續上漲，尤其牛肉價格漲幅大，讓民眾購買日常食品仍愈來愈吃力。(特派員黃惠玲／攝影)

美國喬治亞州 食品價格持續上漲，讓不少家庭每周採買雜貨都得精打細算。亞特蘭大 都會區一名石山(Stone Mountain)母親Aleisha McGee表示，即使家庭年收入約7萬5000元，購買日常食品仍愈來愈吃力。她已改到折扣型零售商購物，部分知名品牌改買商店自有品牌，並減少肉類及新鮮蔬果的支出。

根據「亞特蘭大憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)報導，亞特蘭大都會區雜貨價格過去一年上漲4.7%，其中水果及蔬菜價格漲幅更達7.5%。奧格爾索普大學(Oglethorpe University)商學院院長Stephen Craft指出，亞特蘭大距離主要農業生產區較遠，較高的運輸成本，加上商業租金、燃料及農業相關供應鏈成本增加，都可能轉嫁至消費者。

LendingTree分析顯示，2024年喬治亞州家庭平均花費8960元購買雜貨，比全國平均7995元高出約12.1%。食品支出約占喬州 家庭年收入8.4%，也高於全國約7%的比例。

食品價格上漲也讓全州食品銀行承受更大壓力，部分機構表示，近來尋求援助的除了低收入家庭，也包括因食品、房租及其他生活成本增加而陷入壓力的工作家庭。

在家庭尋找省錢方法之際，一套簡單的「6比1購物法」(6-to-1 method)在社群媒體受到廣泛關注。

這套方法由紐約廚師兼食譜作家Will Coleman提出，原則是每次購物選擇6種蔬菜、5種水果、4種蛋白質、3種澱粉、2種醬料或抹醬，以及1項零食或甜點。

這套方法並非要求消費者嚴格按照菜單備餐，而是利用固定的採購分類，讓消費者在購物前就確定需要購買的食材，避免在超市貨架前臨時決定，進而減少衝動消費。

Coleman也建議，出門購物前先檢查家中的冰箱及食品櫃，避免重複購買已經擁有的食材。

福斯新聞報導，部分使用者聲稱每次購物可節省約15至40元。不過，這些屬於消費者個人經驗，並非保證所有家庭都能達到相同的節省幅度。

消費理財專家指出，超市經常透過商品陳列、促銷活動及收銀台附近的商品刺激額外消費，因此事先制定購物計畫，可以協助消費者在進入商店前設定界線。

Sarah Powell以「Grocery Getting Girl」之名分享省錢經驗，她表示透過事先規畫菜單、選擇豆類及扁豆等價格較低的蛋白質來源，以及避免購買非必要商品，可以將四口之家的每周雜貨支出控制在約150元。