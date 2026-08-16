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喬州房屋保險費攀升 「降低成本」專家提建議

特派員黃惠玲／綜合報導
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喬州屋主近年持續感受到房屋保險費上漲帶來的壓力，主要原因包括強烈風暴增加、災害損...
喬州屋主近年持續感受到房屋保險費上漲帶來的壓力，主要原因包括強烈風暴增加、災害損失擴大，圖為沙凡納2023年水災情形。(美聯社)

喬治亞州屋主近年持續感受到房屋保險費上漲帶來的壓力，主要原因包括強烈風暴增加、災害損失擴大，以及房屋重建成本不斷提高。根據LendingTree最新分析，喬州房屋保險費在2025年平均上漲7.3%，略高於全美平均增幅。

美國財政部聯邦保險辦公室(Federal Insurance Office)2025年研究指出，與氣候相關的災害正對保險業造成越來越大的壓力。美國地質調查局(USGS)也表示，近年自然災害數量增加及破壞力增強，與氣候變遷有密切關聯。

LendingTree房屋保險專家巴特(Rob Bhatt)表示，保費上升並非突然發生，而是自2020年左右開始，風暴次數與強度同步增加。「這是多重因素共同造成的結果，」他說，包括強風、冰雹、龍捲風及沿海風暴等，都可能造成整個社區受損，而非僅少數房屋。

另一方面，通貨膨脹也推高建築材料與人工成本，使保險公司在災後支付更高的修復費用。巴特指出，保險公司如今面臨「需要重建更多房屋，而且每棟房屋重建成本都比過去更高」的雙重壓力。

雖然喬州2025年保費漲幅高於全國平均，但並非唯一受到影響的州。全美屋主保險費自2020年以來平均增加約47%，喬州同期約增加40%，在全美各州漲幅排名第33。

巴特表示，喬州部分最高保費地區甚至不在海岸線附近。亞特蘭大都會區屋主保費通常高於平均值，原因包括犯罪風險、人口密集，以及都市地區房屋維修成本較高等因素。

此外，喬州快速都市發展也增加保險風險。隨著房價上升，越來越多人搬入過去未開發土地，農地逐漸轉為住宅區。巴特指出，當嚴重風暴發生時，由於受影響房屋數量增加，保險公司的損失也隨之擴大。

不過，保險費漲幅可能正在放緩。巴特表示，喬州2025年平均漲幅約7%，低於前兩年的增幅。如果通膨持續穩定，且重大災害造成的損失趨於平衡，保費可能逐漸穩定。

面對保費增加，專家建議屋主可採取措施降低成本。保險公司目前對承保房屋更加挑剔，老舊屋頂、過時電氣系統及老化窗戶，都可能導致保費提高，甚至難以取得保險。

若收到大幅調漲的續保通知，巴特建議屋主先與保險經紀討論，確認是否有未被計入保單的優惠，例如更新水電系統、安裝漏水偵測器或安全設備等。

若保費仍過高，也可考慮比較不同保險公司的報價。他建議屋主每隔幾年重新詢價，或在保費大幅增加時尋找其他方案。

此外，提高自付額(deductible)也可能降低年度保費，但屋主必須確保自己有能力負擔未來理賠時較高的自付費用。專家也提醒，避免頻繁申請小額理賠，有助維持較低保費，因為短期內多次理賠可能導致保費上升，甚至影響續保。

精華 FAQ

  • 主要原因包括風暴次數與強度增加、災害損失擴大，以及建築材料與人工成本上升，讓保險公司面臨更高理賠支出。

  • 除了沿海風險外，亞特蘭大都會區因犯罪風險、人口密集與維修成本較高，保費常高於平均；都市擴張也放大了災損範圍。

  • 可先檢查老舊屋頂、電氣與窗戶是否需要更新，再向經紀確認優惠，定期比價、提高自付額，並避免頻繁申請小額理賠。

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