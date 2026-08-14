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亞特蘭大都會區 首登全美豪宅市場前十

特派員黃惠玲／綜合報導
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2026年夏季全美豪宅市場前10名地區
2026年夏季全美豪宅市場前10名地區

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞特蘭大都會區首次進入全美豪宅市場前10名，排名第9。
  • 重點二：該排名綜合住房需求、供應、稅負、氣候風險與就業薪資等因素。
  • 重點三：亞特蘭大以高價值比、低失業率與穩定供給吸引高收入買家。

亞特蘭大首次躋身全美豪宅市場排名前10名。根據「華爾街日報」與房地產網站Realtor.com發布的2026年夏季豪宅市場排名，亞特蘭大–桑迪斯普林斯–羅斯威爾(Atlanta-Sandy Springs-Roswell)排名第九。

這項排名並非單純僅依房價評比，而是綜合評估住房需求、供應量、經濟條件、房產稅、氣候風險及失業率、薪資等生活品質因素。該研究共分析60個美國房市，包括全美30大都會區，以及百萬元以上豪宅掛牌數最多的30個市場。

2026年夏季全美豪宅市場前五名依序為：麻州皮茲菲爾德(Pittsfield)、科羅拉多州博爾德(Boulder)、加州聖荷西–桑尼維爾–聖塔克拉拉(San Jose-Sunnyvale-Santa Clara)、 新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)、 維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)。

五到十名為：加州聖地牙哥–卡爾斯巴德(San Diego-Carlsbad)、 猶他州鹽湖城(Salt Lake City)、猶他州普洛佛–奧勒姆(Provo-Orem)、喬州亞特蘭大–桑迪斯普林斯–羅斯威爾、亞特蘭大是前10名中人口規模最大的都會區(也是唯一豪宅價格門檻低於100萬元的市場)、 加州聖瑪麗亞–聖塔芭芭拉(Santa Maria-Santa Barbara)。

報告指出，亞特蘭大豪宅市場的最大優勢在於「高價值比」。相較於其他豪宅市場，買家在100萬至200萬元預算範圍內，通常能購買到更大坪數的住宅。截至今年6月，亞特蘭大地區已有超過2700戶房屋售價達100萬元以上，頂級豪宅價格約達320萬元。

分析指出，亞特蘭大能進入前10名，與其充足的房屋供應、穩定的經濟表現及較低氣候風險有關。該都會區失業率僅3.4%，是榜單中表現最佳的市場之一。此外，亞特蘭大豪宅價格過去一年上漲2.5%，也是少數仍維持價格成長的高端市場。報告也指出，亞特蘭大保留了疫情期間豪宅市場價格漲幅的70.1%，顯示高收入買家對當地住宅需求仍然強勁。

精華 FAQ

  • 根據華爾街日報與Realtor.com公布的2026年夏季排名，亞特蘭大–桑迪斯普林斯–羅斯威爾位居第9，這也是該都會區首次進入全美豪宅市場前10名。

  • 排名不只看房價，還綜合評估住房需求、供應量、經濟條件、房產稅、氣候風險，以及失業率和薪資等生活品質因素，反映整體市場吸引力。

  • 報告認為，亞特蘭大優勢在於供應充足、經濟穩定、氣候風險較低，且失業率僅3.4%。同時，百萬元以上住宅超過2700戶，價格過去一年仍上漲2.5%。

亞特蘭大 豪宅 維吉尼亞州

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