亞特蘭大中文學校 秋季註冊及返校

亞特蘭大中文學校暨旗下的臺灣華語文學習中心8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮堂舉辦了秋季班註冊。(亞特蘭大中文學校提供)

炎炎暑假過去，學校陸續開學。亞特蘭大中文學校暨旗下的台灣華語文學習中心於8月8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮堂舉辦了秋季班註冊，讓新生認識老師和學校環境，也讓舊生返校報到，與老師和同學們敘舊。

當天出席的約有60至70位學生和家長，主要是新生和尚未繳費的舊生前來完成秋季班註冊。當天公布了秋季班開班情形以及各班的任課老師。

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心，在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處的促成之下，暑假期間與富頓郡(Fulton County)總圖書館合作，在阿法瑞塔(Alpharetta)圖書館開了八周的親子華語入門教學課，也在Ocee圖書館開了八周的成人華語入門課。

學校並將這些華語教學課的精華片段製作成短影片，在中文學校的臉書、辦事處的臉書，以及在8日下午的中文學校秋季班註冊暨返校日時播放，希望能達到宣傳華語教學的目的。

亞特蘭大中文學校於1983年成立，歡迎報名，學校電郵：[email protected]；網址：atlantachineseschool.org，或簡訊手機號碼：678-530-5380。

當天介紹並公布秋季班開班情形以及各班任課老師。(亞特蘭大中文學校提供)