我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

亞特蘭大中文學校 秋季註冊及返校

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞特蘭大中文學校暨旗下的臺灣華語文學習中心8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮...
亞特蘭大中文學校暨旗下的臺灣華語文學習中心8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮堂舉辦了秋季班註冊。(亞特蘭大中文學校提供)

炎炎暑假過去，學校陸續開學。亞特蘭大中文學校暨旗下的台灣華語文學習中心於8月8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮堂舉辦了秋季班註冊，讓新生認識老師和學校環境，也讓舊生返校報到，與老師和同學們敘舊。

當天出席的約有60至70位學生和家長，主要是新生和尚未繳費的舊生前來完成秋季班註冊。當天公布了秋季班開班情形以及各班的任課老師。

亞特蘭大中文學校和台灣華語文學習中心，在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處的促成之下，暑假期間與富頓郡(Fulton County)總圖書館合作，在阿法瑞塔(Alpharetta)圖書館開了八周的親子華語入門教學課，也在Ocee圖書館開了八周的成人華語入門課。

學校並將這些華語教學課的精華片段製作成短影片，在中文學校的臉書、辦事處的臉書，以及在8日下午的中文學校秋季班註冊暨返校日時播放，希望能達到宣傳華語教學的目的。

亞特蘭大中文學校於1983年成立，歡迎報名，學校電郵：[email protected]；網址：atlantachineseschool.org，或簡訊手機號碼：678-530-5380。

當天介紹並公布秋季班開班情形以及各班任課老師。(亞特蘭大中文學校提供)
當天介紹並公布秋季班開班情形以及各班任課老師。(亞特蘭大中文學校提供)

精華 FAQ

  • 活動於8月8日下午在亞特蘭大華僑文教服務中心大禮堂舉行，現場安排新生認識環境、舊生返校報到，並同步辦理秋季班註冊與相關資訊說明。

  • 當天約有60至70位學生和家長出席，主要是新生和尚未繳費的舊生前來完成秋季班註冊，也藉此了解各班開班情形與任課老師。

  • 在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處促成下，學校與富頓郡總圖書館合作，在Alpharetta圖書館辦8周親子華語入門課，並在Ocee圖書館開8周成人班，另剪輯短片於臉書播放宣傳。

上一則

資深房產顧問王芳談房屋交割時哪些錯誤需要避免

延伸閱讀

亞城中華文化學校慶30年 250賓客同歡

亞城中華文化學校慶30年 250賓客同歡
FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕

FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕
大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功

大紐約區夏令營 首站中美文化協會圓滿成功
暑假變短了？加州開學日愈來愈早

暑假變短了？加州開學日愈來愈早

熱門新聞

貝爾吉奧與未婚妻斯泰爾及女兒。(取材自GoFundMe)

牛排館吃生蠔心臟驟停 伊州消防員腦傷住院逾年恐致殘

2026-08-11 20:13
根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

2026-08-07 09:34
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

2026-08-10 09:51
近來至少10人在費城機場遭ICE逮捕，圖為去年聯邦執法人員在費城機場協助TSA安檢工作。(美聯社)

74歲亞裔祖母也被抓 ICE近期已在費城機場至少逮10人

2026-08-10 10:17
33歲加拿大籍女子特雷西(Kaitlyn E. Tracey)涉嫌掌摑一名身穿印有「Trump」、「ICE」字樣運動褲的少女被捕。(海岸城市監獄)

不滿川普字樣衣 加拿大婦掌摑新州少女遭逮

2026-08-08 10:28

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲