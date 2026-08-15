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天主教耶穌聖名堂中文班開學 全新校舍、專業師資 學中文、識文化

亞特蘭大訊
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天主教耶穌聖名堂教育大樓中文班教室，秋季班開學，繼續受理報名。
天主教耶穌聖名堂教育大樓中文班教室，秋季班開學，繼續受理報名。

想讓孩子在優秀的環境下學習、並愛上中文嗎？籌畫多時、讓許多家長期待已久的亞特蘭大天主教耶穌聖名堂中文班秋季班，於8月15日(周六)正式開學。中文班提供繁體及簡體中文課程，由具有多年教學經驗的老師授課，並在全新整修完成的教育大樓教室上課，為孩子提供舒適、安全的中文學習環境，並繼續受理報名。

在美國成長的華裔孩子，中文不只是一種語言，更是與父母、祖父母溝通，以及認識自身文化的重要橋樑。能夠從小建立聽、說、讀、寫中文的基礎，不但有助於孩子與家人的交流，也讓他們在多元文化的美國社會中，多擁有一項重要的語言能力。

耶穌聖名堂中文班希望透過有系統而活潑的中文教學，讓學生不只是「來上中文課」，更能逐步培養對中文的興趣與信心，在學習語言的同時，接觸中華文化，讓中文成為孩子可以真正使用、也願意繼續學習的語言。

秋季班上課時間為每周六及周日下午2時至4時，在耶穌聖名堂教育大樓上課。除了歡迎華裔家庭為孩子報名外，也歡迎對學習中文有興趣的其他族裔學生及成人參加。

天主教耶穌聖名堂英文全名為Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission，位於喬治亞州Norcross市，鄰近Buford Highway及Beaver Ruin Road，交通便利。

據了解，為了讓更多孩子能在良好的環境中學習中文，耶穌聖名堂特別投入資源興建及整修教育大樓二樓，打造全新的校舍與教室。寬敞明亮的學習空間，讓學生可以在舒適、安全的環境中專心上課。負責繁體及簡體中文課程的教師，均擁有多年中文教學經驗，依照學生不同程度循序漸進教學。

中文是世界上使用人口最多的語言之一。在孩子語言學習能力最強的階段，為他們多打下一項語言基礎，不僅是文化的傳承，也是送給孩子一份可以受用一生的禮物。對許多華裔家庭而言，當孩子能用中文和長輩多說幾句話、看懂中文、了解自己的文化背景，中文學習的意義更遠超過課堂本身。

耶穌聖名堂中文班一學期學費為280元，歡迎有興趣的家長及學生把握新學期機會報名。

報名表可至耶穌聖名堂網站下載，或直接點擊此連結：https://hnojatl.org/wp-content/uploads/2026/07/Chinese-Language-Class-Registration-Form-Traditional.pdf，填寫完整後，電郵至[email protected]。如有任何課程或報名問題，也可透過同一電郵地址詢問。

耶穌聖名堂地址：5395 Light Circle NW, Norcross, GA 30071，聯絡電話：(678) 691-3261，電子郵件：[email protected]

精華 FAQ

  • 中文班秋季班已於8月15日正式開學，目前仍持續受理報名，家長與學生可把握新學期機會加入，課程安排在每周六及周日下午2時至4時。

  • 中文班提供繁體與簡體中文課程，由具多年教學經驗的老師授課，並在新整修完成的教育大樓教室上課，讓學生能在舒適、安全且明亮的環境中學習。

  • 除了華裔家庭，對中文有興趣的其他族裔學生及成人也可參加，每學期學費為280元，報名可下載表格後電郵至[email protected]，或致電(678) 691-3261洽詢。

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