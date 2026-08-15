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來記燒臘Duluth店歡慶15週年12元「盲盒燒味雙拼飯」所有腸粉限時半價回饋顧客

亞特蘭大訊
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來記燒臘Duluth店歡慶15週年，推出12元「盲盒燒味雙拼飯」，份量十足，還附...
來記燒臘Duluth店歡慶15週年，推出12元「盲盒燒味雙拼飯」，份量十足，還附例湯，成為周年慶最受歡迎的超值優惠之一。

十五年前，一家以正宗港式燒臘起家的小店，在Duluth大中華超市Food Court開門迎客。如今，「來記燒臘」(Best BBQ)已成為許多亞特蘭大華人共同的美食記憶，不少顧客從學生時代吃到成家立業，甚至帶著下一代一起回味熟悉的港式滋味。今年適逢Duluth創店15週年，來記燒臘特別推出周年慶優惠，以超值價格回饋一路支持的顧客。

此次最受矚目的，就是限時推出的「盲盒燒味雙拼飯」，每份只要12美元。由師傅每日精選兩款招牌燒味搭配白飯，內容採隨機組合，不接受指定(No Substitution)，讓顧客每次用餐都像拆盲盒般充滿驚喜。此外，周年慶期間所有港式腸粉全面半價，讓喜愛港式點心的饕客能以最優惠的價格，大飽口福。

記者實際品嚐當天的盲盒燒味雙拼飯，內容包括厚切蜜汁叉燒與香嫩油雞，搭配一大份新鮮翠綠的廣東菜及白飯，還附上一碗每日例湯。叉燒色澤紅潤、肉質軟嫩，油雞皮滑肉香，青菜清脆爽口，整份套餐份量十足、營養均衡，完全打破不少人對「盲盒餐」只是促銷商品的印象，也讓人感受到店家回饋顧客的誠意。

十五年來，來記燒臘始終堅持每天新鮮製作各式港式燒臘，包括蜜汁叉燒、脆皮燒豬、明爐燒鴨、油雞等招牌料理，搭配港式粥品、雲吞麵、炒粉炒飯、熱炒小菜及多款港式點心，以道地口味與平實價格，吸引不少華人及各族裔顧客慕名而來。

除了燒臘料理之外，來記多年來最具特色的服務之一，就是深受老顧客喜愛的「來料加工」。顧客可直接在超市購買海鮮、肉類或蔬菜，再交由店內師傅代為烹調，只需支付加工費，就能立即享用專屬自己的私房料理。這項貼近華人生活習慣的服務，多年來一直是來記有別於一般餐廳的特色，也累積了不少忠實顧客。

從Duluth店出發，來記燒臘後來在Chamblee增設分店，將港式燒臘的美味帶到更多社區，但創立十五年的Duluth店，始終是品牌的起點，也是許多老顧客心中的共同回憶。來記燒臘Duluth店位於2300 Pleasant Hill Rd., #B-6, Duluth, GA 30096(大中華超市Food Court內)，電話770-623-2638，天天營業，歡迎新舊顧客前往品嚐。

來記燒臘Duluth店位於大中華超市內，相當受到食客的歡迎。
來記燒臘Duluth店位於大中華超市內，相當受到食客的歡迎。

來記燒臘位於Chamblee市的分店，也有美味的叉燒、燒豬、油雞、燒鴨吸引食客光...
來記燒臘位於Chamblee市的分店，也有美味的叉燒、燒豬、油雞、燒鴨吸引食客光臨。

精華 FAQ

  • 周年慶主打12美元的「盲盒燒味雙拼飯」，由師傅每日隨機搭配兩款招牌燒味，且不接受指定；同時所有港式腸粉限時半價，回饋長年支持的顧客。

  • 記者實吃當天的餐點包含厚切蜜汁叉燒、香嫩油雞、大份廣東菜、白飯與每日例湯，整份套餐份量十足、營養均衡，展現店家並非只做促銷而是誠意回饋。

  • 店家除了提供蜜汁叉燒、燒豬、燒鴨、油雞等港式燒臘，也有粥品、雲吞麵、炒粉飯與點心；最具特色的是「來料加工」，顧客可自購食材再付加工費代煮。

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