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喬州美國公民 亞城機場一度誤遭ICE拘留

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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一名居住於喬治亞州卡特斯維爾(Catersville)男子表示，美國移民及海關執法局(ICE)特工在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)錯誤將他拘留，讓他至今心有餘悸。

菲利普斯(John Phillips)說，當天是原本應該前往拉斯維加斯的例行工作旅行，但達美航空的一名工作人員告訴他，航空公司正在努力幫他升等。但他需要最後登機。

就在他已通過了美國運輸安全管理局(TSA)安檢，身份證件也通過檢查，並且完成了臉部識別，卻在登機時卻被特工攔了下來。

他沒有反抗，只是告訴特工他是美國公民。「他們給我戴上手銬，然後問我的名字和生日，」他說。

被銬約五分鐘後，執法人員找到了他的喬州身分證件，並給他看了一張他們真正要找的人的照片。「除了都是白人之外，他長得一點也不像我，」菲利普斯說。

執法人員告訴他，另一個人來自英國，但名字和生日與他相符。

移民律師庫克(Charles Kuck)表示，ICE仍需要有合理的理由才能進行逮捕，而「姓名和出生日期相符並不構成合理的理由。」

事後達美航空則發表聲明，部分內容如下：「達美航空員工無法了解或控制執法部門的決定，我們的職責是確保航班安全運營，並尊重乘客。我們正在內部審查此事，並將直接聯繫該乘客。」

ICE證實了這起事件，並向Channel 2電視台發布了一份聲明稱，「ICE會根據調查線索和可取得的識別資訊進行有針對性的執法行動。在本案中，執法人員在機場執法時短暫遇到一名人員。經進一步核實，確認該人員並非被通緝人員後，執法人員立即將其釋放。」

精華 FAQ

  • 他原本準備搭機前往拉斯維加斯出差，已通過TSA安檢、證件查驗與臉部識別，卻在登機時被ICE特工攔下並短暫戴上手銬。

  • 執法人員是依據調查線索與可取得的識別資訊行動，因另一名對象與他姓名、生日相符而起疑，直到進一步核實後才確認抓錯人。

  • 達美航空表示員工無法控制執法決定，會內部審查並直接聯繫當事人；ICE則說確認他並非通緝人員後，已立即將他釋放。

ICE 喬州 美國公民

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