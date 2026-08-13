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亞城中華文化學校慶30年 250賓客同歡

亞特蘭大訊
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亞特蘭大中華文化學校8日舉行創校30週年校慶典禮。(中華文化學校提供)
亞特蘭大中華文化學校8日舉行創校30週年校慶典禮。(中華文化學校提供)

亞特蘭大中華文化學校日前舉行創校30周年校慶，近250名貴賓、家長、教師、學生及校友齊聚一堂，共同見證學校深耕亞特蘭大華文教育30年的重要里程碑。當天同時進行「臺灣華語文學習中心—亞特蘭大中華文化學校」第二週新生註冊活動。

校慶活動吸引政府、僑界、教育及社區代表出席，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大華僑文教中心主任閻樹榮、僑務委員及僑務顧問，以及杜魯斯市議員Sarah Park、杜魯斯高中校長Cindy Kinchen等，共同向學校30年來推動華文教育表達祝賀。

活動也是歷屆校長、教師、校友、PTA幹部及家長跨世代重聚的時刻。現場安排舞獅、扯鈴及國樂演奏等表演，展現中華文化特色，也凝聚社區向心力。

中華文化學校創立於1996年，最初由幾個小型教學班逐步發展，目前學生人數近200人，長期致力於中文教育及中華文化傳承，為當地華人家庭提供學習中文、認識文化及跨文化交流的平台。30年間，許多學生從小學階段入校，如今已在各行各業發展；不少老師、家長、校友及志工也特別返校參加30週年活動。

校長林香蘭表示，30年是一個重要里程碑，也是新的起點，「下個30年就傳承給每一位在場的同學們。」她感謝政府、僑務單位、地方政府、教育夥伴、社區、企業、董事會、教師、PTA、家長、學生、校友及志工多年支持。

林香蘭指出，未來學校將持續以中文教育與文化傳承為核心，與家長及社區攜手合作，讓下一代不僅學會中文，也能理解自身文化、尊重多元文化，成為連結不同社群的橋樑。

中華文化學校慶賀建校30周年。(中華文化學校提供)
中華文化學校慶賀建校30周年。(中華文化學校提供)

舞獅與賓客們合影。左二起為中華文化學校校長林香蘭，僑教中心主任閻樹榮，駐亞特蘭大...
舞獅與賓客們合影。左二起為中華文化學校校長林香蘭，僑教中心主任閻樹榮，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩。右三為該校董事長邱婷蘭。(中華文化學校提供)

嘉賓們切蛋糕為學校慶生。(中華文化學校提供)
嘉賓們切蛋糕為學校慶生。(中華文化學校提供)

該校教師們合影。(中華文化學校提供)
該校教師們合影。(中華文化學校提供)

嘉賓們合影。左四起為僑教中心主任閻樹榮，中華文化學校校長林香蘭，駐亞特蘭大台北經...
嘉賓們合影。左四起為僑教中心主任閻樹榮，中華文化學校校長林香蘭，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，學校董事長邱婷蘭。(中華文化學校提供)

嘉賓們與舞獅。右起駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，僑教中心主任閻樹榮，中...
嘉賓們與舞獅。右起駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩，僑教中心主任閻樹榮，中華文化學校校長林香蘭。(中華文化學校提供)

精華 FAQ

  • 這場校慶是學校創校30周年的重要里程碑，象徵30年來在亞特蘭大推動中文教育與文化傳承的成果，也成為歷屆師生、家長與校友跨世代重聚的難得時刻。

  • 出席貴賓包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大華僑文教中心主任閻樹榮，以及僑務委員、僑務顧問、杜魯斯市議員Sarah Park和杜魯斯高中校長Cindy Kinchen等。

  • 校長林香蘭表示，學校將持續以中文教育與文化傳承為核心，並與家長及社區合作，讓下一代不只學會中文，也能理解自身文化、尊重多元文化，成為連結不同社群的橋樑。

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