ICE喬州執法 大亞城區逮1226無證移民

ICE在喬治亞州的抓捕無證移民行動，共逮捕超過1200多人。(ICE)

美國移民 及海關執法局(ICE )宣布，日前在喬治亞州亞特蘭大地區展開的「安全社區—亞特蘭大行動」(Operation Safe Community – Atlanta)已經告一段落，共逮捕1226名被ICE認定為無合法身分居留的移民，其中720人曾在美國被定罪或遭刑事指控。

ICE執法與遣返行動部門代理助理主任海德(Patricia Hyde)表示，「我們的執法人員完成了最擅長的工作：逮捕並遣返對美國社區構成危險的犯罪分子。」ICE並稱，此次行動有助於提升社區安全。

ICE表示，被捕者涉及的犯罪紀錄包括性犯罪、涉及兒童的犯罪、嚴重攻擊、住宅竊盜、猥褻行為及酒後駕車(DUI)等。此外，ICE表示，行動中有九人全部在亞特蘭大地區一家卡車運輸公司遭逮捕；當局未公布公司名稱、具體地址，也未說明9人是否為該公司員工或卡車司機。

喬州 Marietta警察局及Cobb郡警察局表示，他們並不知道這些逮捕行動，也沒有掌握超過1200起逮捕案件中有多少起發生在Cobb郡。

根據「亞特蘭大憲法報」(AJC)向ICE發言人確認，實際逮捕行動主要集中在大亞特蘭大都會區，而不是平均分布於全州。

ICE目前公布的資料僅列出犯罪類型，並未公布720名具有犯罪紀錄者中，各類犯罪分別有多少人，因此無法確認哪一類犯罪所占比例最高。

喬治亞州非營利組織GALEO執行長Jerry Gonzalez表示，ICE的逮捕行動經常涉及並非暴力犯罪者的人士，反而可能讓社區變得更加不安全。

Gonzalez表示，官方紀錄顯示，大多數ICE拘留案件涉及的人並未犯下嚴重罪行。他指出，ICE與地方執法機構在大亞特蘭大地區及全州的合作，可能導致移民社區不再信任警方，甚至不願舉報犯罪或可疑活動，最終降低整體公共安全。