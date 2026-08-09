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家中自製槍械、爆裂物 密謀搶劫 佛州2中學生被捕

編譯陳韻涵／即時報導
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佛羅里達州一名中學生因涉嫌在家中自製槍械與爆裂物，並與友人密謀持槍搶劫，遭當局逮...
佛羅里達州一名中學生因涉嫌在家中自製槍械與爆裂物，並與友人密謀持槍搶劫，遭當局逮捕並依成人身分起訴多項罪名；示意圖。（圖／AI生成）

佛羅里達州一名中學生因涉嫌在家中自製槍械與爆裂物，並與友人密謀持槍搶劫，遭當局逮捕並依成人身分起訴多項罪名。

美國廣播公司報導，這宗案件調查始於今年4月27日，聖約翰斯郡(St. Johns County)警長辦公室接獲密報，指瑞士角中學(Switzerland Point Middle School)兩名學生透過Telegram通訊軟體傳送「具威脅性」的訊息，內容涉及自製武器與搶劫計畫。

聖約翰斯郡警長哈德威克(Robert Hardwick)與聯邦調查人員7日首度公開對外說明案情，並稱當局介入「阻止一場悲劇」。他在記者會上說：「這是一起兇殘且令人髮指的案件，我們要確保這兩名嫌犯都受到應有的懲罰。」

14歲的戴維斯(Julian Davis)遭依成人身分起訴多項槍械與爆裂物相關罪名，他與13歲友人同時被指控持槍共謀搶劫罪。

逮捕報告顯示，密報內容附有兩名少年於4月16日在Telegram上的對話影片，兩人計畫持槍搶劫並分贓，作案地點鎖定一家雜貨店，對話提及彈藥、裝有不明黃色液體且有導火線的透明瓶子的照片與影片。

福斯新聞報導，警方4月27日至30日多次搜查戴維斯的住家，查獲三把土製槍械、彈藥、束帶製成的手銬，其中兩把霰彈槍經測試可擊發子彈。

警方也找到寫有武器製造方式的筆記、疑似土製燃燒彈的草圖，以及一件繪有白人至上主義圖案的戰術背心，另搜出紐西蘭基督城清真寺恐攻凶嫌塔蘭特(Brenton Tarrant)的宣言、美國陸軍簡易爆裂物手冊，以及內含爆裂物與武器製作方式的「無政府主義者食譜」(The Anarchist Cookbook)一書。

哈德威克指出，數位鑑識發現，戴維斯過去兩年來執迷於大規模槍擊與刺傷案件，「他花很多時間瀏覽這些案件，且似乎想要仿效；此案規模，遠不只打劫一個人。」

戴維斯目前羈押在聖約翰斯郡看守所，交保金額裁定24萬元，他否認被控罪名，訂9月再次過堂。

戴維斯的辯護律師吉兒·巴格(Jill Barger)表示，戴維斯已在看守所獨居房關了四個月，情緒低落且心生恐懼，批評州政府未提供他所需要的資源；她並指責警方公開宣布案情的做法，「企圖在審判前影響陪審團」。

本案另一名13歲少年未依成人身分起訴，他遭佛州少年司法部拘留21天後獲釋。

學區副督學阿巴蒂諾齊(Paul Abbatinozzi)表示，兩名青少年都不准返回原校就讀，強調校園本身未遭受直接威脅。

精華 FAQ

  • 14歲戴維斯被指在家中自製槍械與爆裂物，還與13歲友人透過Telegram密謀持槍搶劫，因而遭依成人身分起訴多項槍械與爆裂物相關罪名。

  • 警方多次搜索後找到3把土製槍械、彈藥、束帶手銬、武器製作筆記、疑似燃燒彈草圖，以及帶有白人至上主義圖案的戰術背心等物品。

  • 13歲少年未以成人身分起訴，先被佛州少年司法部拘留21天後獲釋；學區也表示兩名青少年都不得返回原校就讀，但校園本身未受直接威脅。

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