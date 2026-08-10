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喬州哥郡數據中心 將成為全美最大之一

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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一個新的數據中心即將落腳喬治亞州東部的哥倫比亞郡(Columbia)。哥郡行政長官強森(Scott Johnson)表示，此個谷歌(Google)數據中心將成為美國最大的數據中心之一。且預計該中心帶來的收入將可用來降低房產稅。

強森表示，「一旦所有設施都建成，包括White Oak和Pumpkin Center的設施，它將成為全美最大的數據中心之一。」

強森說，批准這座占地800萬平方呎的數據中心計畫，是在聽取了社區的擔憂並對該計畫施加了環境限制之後做出的決定。

哥倫比亞郡會設立了一個關於該計畫的網頁，詳細介紹了該計畫預期帶來的經濟效益以及對社區的環境影響。

根據商會的訊息，該中心預計用水量極少，因為它將循環利用水來保持冷卻。

在郡委員會投票批准該計畫之前，附近的居民表達了他們對環境影響、房產價值和生活品質的擔憂。

強森表示，人們目前了解到的關於數據中心的大部分資訊都已過時。他說，「此數據中心將使哥倫比亞郡聲名鵲起。數據中心遍布各地。但你聽說過有多少地方像哥倫比亞郡這樣，事先制定了戰略計畫，利用這些資金來免除房產稅嗎？」

谷歌 Google 喬治亞州

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