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甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接

【亞特蘭大訊】
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喬治亞州台灣青年商會秦會長文皓(後中)為行政團隊兩位副會長潘穎達與魏語騰(前左二...
喬治亞州台灣青年商會秦會長文皓(後中)為行政團隊兩位副會長潘穎達與魏語騰(前左二)、秘書長文致懿(前右三)、財務長梁庭瑜、兩位公關長王姿尹(後右二)與邵麒睿(前右一)、兩位機動長葉立維與蔡朗安、資訊長郭效童、行銷長林惠瑩頒贈獎牌，感謝一年的合作與辛勞。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台灣商會與喬治亞州台灣青年商會日前於亞特蘭大僑教中心大禮堂舉行會長交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展、第37屆名譽總會長陳世修、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮等貴賓受邀致詞。

甘斯維爾台灣商會卸任會長劉紹鵬回顧過去一年會務成果，包括舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會、商業講座，以及與青年商會合辦聯誼活動等。他感謝理監事、會員及贊助單位支持，並期許新任會長朱佳欣帶領團隊持續推動台美經貿交流與僑界服務。

在林主恩、李嘉展、陳世修共同監交下，劉紹鵬正式將印信交棒給朱佳欣。朱佳欣表示，未來一年將以「凝聚力量，共享資源，共創價值」為願景，推動商業合作、專業交流、人脈連結，並深化會員服務、建立跨商會合作平台，培育青年新生力量。

喬州台灣青年商會也同步完成第10屆至第11屆會長交接。卸任會長秦文皓回顧任內推動成果，並將會長職務交棒給王姿尹。王姿尹表示，未來將秉持服務與連結精神，打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年在社區及國際間的影響力。

典禮中，兩會亦頒發感謝狀及獎牌予卸任幹部，表彰其對會務發展的投入與貢獻。與會嘉賓共同見證兩個台灣社團世代交替，展現海外台灣社群持續發展的活力。

現場備有精緻台灣美食招待與會來賓。(甘斯維爾台商會提供)
現場備有精緻台灣美食招待與會來賓。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州台灣青年商會會長王姿尹(後右二)介紹第11屆行政團隊輔導會長秦文皓(後中...
喬治亞州台灣青年商會會長王姿尹(後右二)介紹第11屆行政團隊輔導會長秦文皓(後中)、兩位副會長邵麒睿(前左一)與魏語騰(後左一)、秘書長文致懿(前左二)、財務長梁庭瑜、公關長邱薏蓉、機動長葉立維、機動長兼資訊組蔡朗安、資訊長潘穎達、行銷長林惠瑩、副資訊長郭效童及副行銷長鄭愛彌。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台商會會長朱佳欣(右四)介紹第13屆行政團隊：輔導會長劉紹鵬(中)、副會...
甘斯維爾台商會會長朱佳欣(右四)介紹第13屆行政團隊：輔導會長劉紹鵬(中)、副會長鄭嘉蕙(左四)、秘書長張文怡(左三)、財務長林芯瑋(左二)、公關長蕭柏恩(右三)、行銷招商長劉羽芸(左一)、活動策劃長秦文皓(右一)、法律顧問王立綱律師(右二)。(甘斯維爾台商會提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候...
在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展(左二)、第37屆名譽總會長陳世修(右二)共同監交之下，進行印信交接儀式，喬治亞州台灣青年商會現任會長秦文皓(左一)正式交棒予新任會長王姿尹(右一)。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台商會會長劉紹鵬(中)為行政團隊輔導會長林恩如(右四)、副會長朱佳欣(左...
甘斯維爾台商會會長劉紹鵬(中)為行政團隊輔導會長林恩如(右四)、副會長朱佳欣(左三)、秘書長林芯瑋(右二)、公關長蕭柏恩(右三)、活動策劃長陳雯琳(右一)、行銷招商長劉羽芸(左一)、法律顧問王立綱律師(左二)頒獎，感謝一年的付出與奉獻。(甘斯維爾台商會提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候...
在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展(左二)、第37屆名譽總會長陳世修(右二)共同監交之下，進行印信交接儀式，甘斯維爾台商會現任會長劉紹鵬(左一)正式交棒予新任會長朱佳欣(右一)。(甘斯維爾台商會提供)

精華 FAQ

  • 由甘斯維爾台灣商會與喬治亞州台灣青年商會共同舉行，並在亞特蘭大僑教中心大禮堂辦理交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。

  • 劉紹鵬回顧任內舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會與商業講座，也和青年商會合辦聯誼活動，並感謝各界支持。

  • 朱佳欣將以凝聚力量、共享資源、共創價值為目標，強化商業合作與會員服務；王姿尹則盼打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年影響力。

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