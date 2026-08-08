甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接
甘斯維爾台灣商會與喬治亞州台灣青年商會日前於亞特蘭大僑教中心大禮堂舉行會長交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展、第37屆名譽總會長陳世修、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮等貴賓受邀致詞。
甘斯維爾台灣商會卸任會長劉紹鵬回顧過去一年會務成果，包括舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會、商業講座，以及與青年商會合辦聯誼活動等。他感謝理監事、會員及贊助單位支持，並期許新任會長朱佳欣帶領團隊持續推動台美經貿交流與僑界服務。
在林主恩、李嘉展、陳世修共同監交下，劉紹鵬正式將印信交棒給朱佳欣。朱佳欣表示，未來一年將以「凝聚力量，共享資源，共創價值」為願景，推動商業合作、專業交流、人脈連結，並深化會員服務、建立跨商會合作平台，培育青年新生力量。
喬州台灣青年商會也同步完成第10屆至第11屆會長交接。卸任會長秦文皓回顧任內推動成果，並將會長職務交棒給王姿尹。王姿尹表示，未來將秉持服務與連結精神，打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年在社區及國際間的影響力。
典禮中，兩會亦頒發感謝狀及獎牌予卸任幹部，表彰其對會務發展的投入與貢獻。與會嘉賓共同見證兩個台灣社團世代交替，展現海外台灣社群持續發展的活力。
由甘斯維爾台灣商會與喬治亞州台灣青年商會共同舉行，並在亞特蘭大僑教中心大禮堂辦理交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。 劉紹鵬回顧任內舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會與商業講座，也和青年商會合辦聯誼活動，並感謝各界支持。 朱佳欣將以凝聚力量、共享資源、共創價值為目標，強化商業合作與會員服務；王姿尹則盼打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年影響力。
精華 FAQ
由甘斯維爾台灣商會與喬治亞州台灣青年商會共同舉行，並在亞特蘭大僑教中心大禮堂辦理交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。
劉紹鵬回顧任內舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會與商業講座，也和青年商會合辦聯誼活動，並感謝各界支持。
朱佳欣將以凝聚力量、共享資源、共創價值為目標，強化商業合作與會員服務；王姿尹則盼打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年影響力。
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