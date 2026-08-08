甘斯維爾台商會、喬州台灣青商會 會長交接

喬治亞州台灣青年商會秦會長文皓(後中)為行政團隊兩位副會長潘穎達與魏語騰(前左二)、秘書長文致懿(前右三)、財務長梁庭瑜、兩位公關長王姿尹(後右二)與邵麒睿(前右一)、兩位機動長葉立維與蔡朗安、資訊長郭效童、行銷長林惠瑩頒贈獎牌，感謝一年的合作與辛勞。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台灣商會與喬治亞州 台灣青年商會日前於亞特蘭大 僑教中心大禮堂舉行會長交接典禮暨聯歡茶會，約130人出席。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展、第37屆名譽總會長陳世修、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮等貴賓受邀致詞。

甘斯維爾台灣商會卸任會長劉紹鵬回顧過去一年會務成果，包括舉辦亞特蘭大棒球台灣日、台灣在美企業人才招聘博覽會、商業講座，以及與青年商會合辦聯誼活動等。他感謝理監事、會員及贊助單位支持，並期許新任會長朱佳欣帶領團隊持續推動台美經貿交流與僑界服務。

在林主恩、李嘉展、陳世修共同監交下，劉紹鵬正式將印信交棒給朱佳欣。朱佳欣表示，未來一年將以「凝聚力量，共享資源，共創價值」為願景，推動商業合作、專業交流、人脈連結，並深化會員服務、建立跨商會合作平台，培育青年新生力量。

喬州 台灣青年商會也同步完成第10屆至第11屆會長交接。卸任會長秦文皓回顧任內推動成果，並將會長職務交棒給王姿尹。王姿尹表示，未來將秉持服務與連結精神，打造更具凝聚力的青年平台，擴大台灣青年在社區及國際間的影響力。

典禮中，兩會亦頒發感謝狀及獎牌予卸任幹部，表彰其對會務發展的投入與貢獻。與會嘉賓共同見證兩個台灣社團世代交替，展現海外台灣社群持續發展的活力。

現場備有精緻台灣美食招待與會來賓。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州台灣青年商會會長王姿尹(後右二)介紹第11屆行政團隊輔導會長秦文皓(後中)、兩位副會長邵麒睿(前左一)與魏語騰(後左一)、秘書長文致懿(前左二)、財務長梁庭瑜、公關長邱薏蓉、機動長葉立維、機動長兼資訊組蔡朗安、資訊長潘穎達、行銷長林惠瑩、副資訊長郭效童及副行銷長鄭愛彌。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台商會會長朱佳欣(右四)介紹第13屆行政團隊：輔導會長劉紹鵬(中)、副會長鄭嘉蕙(左四)、秘書長張文怡(左三)、財務長林芯瑋(左二)、公關長蕭柏恩(右三)、行銷招商長劉羽芸(左一)、活動策劃長秦文皓(右一)、法律顧問王立綱律師(右二)。(甘斯維爾台商會提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展(左二)、第37屆名譽總會長陳世修(右二)共同監交之下，進行印信交接儀式，喬治亞州台灣青年商會現任會長秦文皓(左一)正式交棒予新任會長王姿尹(右一)。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台商會會長劉紹鵬(中)為行政團隊輔導會長林恩如(右四)、副會長朱佳欣(左三)、秘書長林芯瑋(右二)、公關長蕭柏恩(右三)、活動策劃長陳雯琳(右一)、行銷招商長劉羽芸(左一)、法律顧問王立綱律師(左二)頒獎，感謝一年的付出與奉獻。(甘斯維爾台商會提供)

在駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(中)、北美洲台灣商會聯合總會第40屆候任總會長李嘉展(左二)、第37屆名譽總會長陳世修(右二)共同監交之下，進行印信交接儀式，甘斯維爾台商會現任會長劉紹鵬(左一)正式交棒予新任會長朱佳欣(右一)。(甘斯維爾台商會提供)