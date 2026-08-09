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亞城新增愛滋感染率全美第3 學者：高到無法接受

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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愛滋病可以透過服用PrEP藥物事先防範。(路透)
愛滋病可以透過服用PrEP藥物事先防範。(路透)

愛默蕾大學(Emory)醫學院的研究人員表示，亞特蘭大都會區的新增愛滋病毒感染率仍然「高得令人無法接受」。但現階段醫生和外部推展人員可能不得不應對聯邦資金削減的局面。

根據一項2024年的研究，亞城都會區在2020年和2021年新增愛滋病毒感染診斷率位居全美第三。該地區確診病例中，72%為非裔。

愛默蕾大學醫學院首席研究員、醫學教授兼研究副院長凱利(Colleen Kelley)說，「令人遺憾的是，在美國東南部，尤其是在亞特蘭大，我們仍然看到新增愛滋病毒感染率高得令人無法接受。」

而Roll Call雜誌本周報導指出，川普政府將不再續簽疾病管制中心(CDC)向全美近100個專注於愛滋病毒預防和治療的組織提供的4600萬元資金。這筆資金將轉移到州和地方衛生部門。

凱利表示，醫生目前擁有有效治療和預防該病感染所需的醫療工具，而「問題在於，我們無法涵蓋社區中所有可能從這些藥物中受益的人。」

這些藥物包括暴露前預防(PrEP)，它可以預防感染病毒，以及針對愛滋病毒暴露者和檢測呈陽性者的治療。

愛默蕾大學的研究人員正進行一項臨床試驗，測試每月一次的口服PrEP方案，適用於18歲以上的成人。凱利說，「我們現在有越來越多的選擇。人們可以服用藥片，也可以注射。我們正在研發作用時間更長的新型藥物，這樣人們就不必每天服用，無論是注射劑還是藥片。」

凱利博士表示，愛默蕾疫苗中心的希望診所(Hope Clinic)正進行一項針對18歲及以上符合條件人群的、每月一次口服PrEP藥物的試驗性研究。

高風險族群可由網站以了解更多資訊：https://www.merckclinicaltrials.com/HIV

精華 FAQ

  • 愛默蕾大學研究人員指出，亞特蘭大都會區的新增愛滋病毒感染率仍然高得令人無法接受，顯示當地在防治與接觸高風險族群方面仍有明顯缺口。

  • 根據2024年研究，亞城都會區在2020年和2021年的新增愛滋病毒感染診斷率位居全美第3，其中確診病例有72%為非裔，反映出明顯的族群差異。

  • 凱利表示，現有醫療工具已足夠有效預防與治療，但關鍵是無法涵蓋所有需要者，因此正透過PrEP、注射劑與每月一次口服方案等新選項擴大防治覆蓋。

亞特蘭大 CDC

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