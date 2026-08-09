田納西亞洲文化盛會 8/30Knoxville登場

田納西州諾克斯維爾台灣商會(Taiwanese Chamber of Commerce of Knoxville, TCCK)邀請僑胞及社區朋友，於8月30日(周日)一同參加第13屆Knox Asian Festival。(TCCK提供)

為推廣台灣文化、促進社區交流，田納西州 諾克斯維爾台灣商會(Taiwanese Chamber of Commerce of Knoxville, TCCK)邀請大家踴躍參與8月30日(周日)第13屆Knox Asian Festival，並到商會台灣主題攤位交流同樂。

Knox Asian Festival是田納西州規模最大的亞洲文化盛會，今年集結60多家亞洲美食攤位、150多個文化、藝術及商業展示攤位，並有三大舞台全天演出。此外，民眾還可參加深受歡迎的Passport Program，透過互動體驗走訪14個亞洲國家文化展區。

今年也是諾克斯維爾台灣商會首次參與亞洲文化節設攤，將以「Discover Taiwan」為主題，介紹台灣文化、觀光 及商會服務，並推出台灣特色互動遊戲、幸運抽獎、文創紀念品及社群互動活動。

為鼓勵更多朋友共同參與，商會特別提供 限量免費Festival門票(數量有限，送完為止)。凡透過商會報名，活動當天至TCCK攤位打卡，即可獲得台灣特色小禮物、Fortune Cookie及免費幸運抽獎一次，還有機會獲得台灣特色鑰匙圈、冰箱貼等精美紀念品。

報名連結：https://view.page/p/dWJ0nI

田納西州諾克斯維爾台灣商會(Taiwanese Chamber of Commerce of Knoxville, TCCK)邀請僑胞及社區朋友，於8月30日(周日)一同參加第13屆Knox Asian Festival。(TCCK提供)