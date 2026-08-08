Cooper Piano 「原價換琴」＋開學限時升級優惠

Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心。(Cooper提供)

新學年即將開始，正是許多家庭規劃孩子學習與才藝培養的最佳時機。創立於1906年的百年琴行Cooper Piano，今年歡慶120週年，在第五代接班人Laura Cooper帶領下，特別推出120週年慶暨Back-to-School Sale，結合限時優惠與升級方案，讓更多家庭能以更優惠的價格，為孩子打造良好的音樂學習環境。該琴行還有鋼琴教授課程，可在此買琴兼學琴，一舉雙得。

Laura Cooper表示，每年8、9月都是家長為孩子添購鋼琴的旺季，許多學生在暑假結束後開始正式學琴，或從電子琴升級到傳統鋼琴。因此，今年除了120週年慶外，也同步推出Back-to-School Sale，精選多款直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴及專業翻新鋼琴優惠，部分琴款最高可省1500美元，希望讓更多家庭輕鬆圓夢。

此次周年慶最大亮點，是Cooper Piano放寬多年來深受顧客喜愛的Trade-Up換琴計畫。凡曾於Cooper Piano購買鋼琴的顧客，在活動期間升級至任何價格更高的傳統鋼琴(acoustic piano)，即可享有原購價折抵，不再受過去必須升級三倍價格的限制。

Laura表示，許多孩子隨著演奏技巧提升，需要更好的樂器陪伴成長。「我們希望家長不用擔心當初買的第一台鋼琴會浪費，而是能保留原本投資的價值，讓孩子順利升級到更理想的鋼琴。」

創立120年的Cooper Piano，目前由第五代家族經營，除了代理Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等知名品牌，也提供直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴、自動演奏鋼琴，以及精心翻新的中古鋼琴，滿足不同年齡與預算需求。

除了鋼琴銷售外，Cooper Piano也提供鋼琴調音、維修、翻新、搬運、長期存放、濕度控制系統安裝及Trade-In換琴服務，並由經驗豐富的技術團隊提供完整售後支援。新展廳同時開設鋼琴課程，由專業教師授課，從幼童啟蒙、青少年進階到成人學習皆有合適課程，提供購琴與學琴一站式服務。

Laura表示，希望新店不只是鋼琴展示中心，更是一個讓家庭、孩子與音樂人共同交流的藝術空間。未來也將持續舉辦音樂講座、學生演奏會及社區活動，讓更多人感受音樂帶來的快樂。

Cooper Piano新址位於5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，交通便利，已成為華人家庭購琴與學琴的新據點。

120週年暨Back-to-School Sale優惠期間，歡迎家長把握開學前最佳購琴時機，親臨展廳試彈比較，讓孩子以美妙琴聲迎接嶄新的學習旅程。更多選購資訊與各品牌鋼琴介紹，請洽：404-329-1663 或 404-793-8983，短信404-905-3587，或上網：https://cooperpiano.com。地址：5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

Cooper琴行歡迎家長把握開學前最佳購琴時機，親臨展廳試彈比較，讓孩子以美妙琴聲迎接嶄新的學習旅程。(Cooper提供)

Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)