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車禍事故指南

作者專業保險經紀人Belinda Shu
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車禍事故發生後，要保持冷靜，並依照步驟一一處理。
車禍事故發生後，要保持冷靜，並依照步驟一一處理。

車禍事故發生後，請保持冷靜，並依照以下步驟處理：

1）切勿擅自離開現場

事故發生後，請不要任意離開現場。若情況允許，請將車輛移至安全地點，熄滅引擎；確認安全後，再下車處理。請立即撥打911報警，並檢查現場是否有人受傷或需要醫療救治。

2）不要主動承認責任

在處理事故時，也要兼顧後續理賠。為了讓車險理賠流程順利進行，請勿主動承擔責任，也不要指責對方駕駛。具體責任認定，應交由警方與保險公司處理。

3）蒐集事故資料

請與涉事車輛駕駛互換姓名、保險資料及聯絡方式，並拍攝事故現場照片。建議重點拍攝：

雙方車輛受損部位及程度、各車輛行駛方向、所有涉事車輛車牌號碼、涉事駕駛人、事故現場周邊交通標誌等。

此外，請利用手機或筆記本記錄相關資訊，包含：

事故發生日期、時間及確切地點；駕駛與乘客姓名及年齡；出警警員姓名、警號及抵達時間；道路狀況；您的行車速度；當時天氣情況；目擊者姓名及聯絡方式；對方車輛年份、品牌、型號及顏色。

4）事故後應聯繫哪一方保險公司？

如果您購買了綜合險（Comprehensive）或碰撞險（Collision），無論責任歸屬哪一方，都可聯繫自己的保險公司提出索賠。

若事故並非您的過錯，通常可直接向對方保險公司提出索賠。如此一來，您可避免支付自付額（Deductible），也可省去後續代位求償流程。

請注意：以上資訊不應解讀為稅務、法律或財務建議。本文由第三方Belinda Shu（Belinda Shu Agency Inc.）提供。如需汽車、房屋、商業或人壽保險，請聯繫AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處：Belinda Shu保險代理處，電話770-280-4350。Belinda Shu擁有13年以上豐富經驗，服務一流，能協助您選擇最合適的保單。

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

精華 FAQ

  • 應先保持冷靜，盡量不要離開現場；若可行，先把車移到安全處並熄火，再確認是否有人受傷，立即撥打911報警處理。

  • 應交換姓名、保險與聯絡方式，並拍攝車損、車牌、行駛方向與路況等照片，同時記下時間、地點、警員資料、目擊者與車輛資訊。

  • 若有綜合險或碰撞險，可向自己的保險公司申請；若不是自己的過錯，通常也可直接向對方保險公司索賠，以減少自付額與後續程序。

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