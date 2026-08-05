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喬州州長挺數據中心：AI可怕但不可或缺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州利西亞泉(Lithia Springs)道格拉斯郡(Douglas Co...
喬治亞州利西亞泉(Lithia Springs)道格拉斯郡(Douglas County)的Google數據中心園區。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)針對人工智慧(AI)的快速發展，雖直言「可怕」(scary)，但同時歡迎數據中心落戶喬州，並批評那些試圖暫停其發展的人。

坎普在接受POLITICO Energy採訪中表示，「我並不是說每個社區都需要數據中心，但像紐約州長那樣暫停資料中心建設，以及巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)提出的方案—在我看來，是不負責任的。」

民主黨喬州州長候選人巴頓斯之前曾受訪稱，「如果我有幸當選州長，將要求暫停全州數據中心的建設。」

坎普對此反駁，數據中心可以帶來地方稅收和其他效益，而且應該由社區而非州政府決定其選址。但坎普也表示，他擔心人工智慧對兒童和安全的影響。

「當你想到國防、網路安全問題以及其他方面時，有些事情確實令人擔憂。但我更擔心中國會在這場競賽中勝出，並利用這些技術在經濟和軍事上對我們構成威脅。」

他表示，OpenAI上周宣布，沙凡納(Savannah)附近的埃芬漢郡(Effingham)一個工業區建設價值200億元的數據中心，該公司事先已與當地官員和公用事業公司進行了會面。

附近居民在OpenAI就其擬建設施舉行開放日(open house)前一天，才收到通知。

環保組織Georgia Interfaith Power & Light的雷姆斯(Beth Remmes)參加了當天活動。她說，活動現場設有資訊諮詢台，但其公司代表在那裡所提供的資訊有時含糊不清。

雷姆斯表示，她和其他人擔心中心噪音嘈雜、污染嚴重的柴油發電機作為備用電源。「他們說確實有柴油發電機，但只是為整個系統提供備用電源的一小部分，可是在一個價值200億元的系統中，一小部分究竟是什麼？我希望他們能把這些寫下來，並做出解釋。」

精華 FAQ

  • 坎普一方面直言AI讓人感到可怕，另一方面仍支持數據中心落戶喬州，認為不應因恐懼而全面停建，並批評州府層級暫停發展的做法不負責任。

  • 他主張數據中心能帶來地方稅收與其他經濟利益，且是否設址應由社區依自身需求決定，而不是由州政府一刀切地禁止或暫停。

  • 居民與環團擔心數據中心帶來噪音、污染與柴油發電機備援排放問題，也認為開放日提供的資訊不夠清楚，對200億元規模計畫缺乏完整說明。

喬州 AI 喬治亞州

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