健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3

為了解美國各州醫療體系表現，財經網站WalletHub近期針對全美50州進行評比，結果顯示，喬治亞州 (Georgia)被評為全美醫療照護第三差的州，總分僅47.33分。分析指出，喬州 在醫療成本方面表現不佳，而在醫療資源取得及健康結果兩項指標上更是排名落後。

這份報告從醫療成本(cost)、醫療可及性(access)及醫療結果(outcomes)三大面向進行分析，評估指標包括醫療事故、死亡率、癌症相關數據等，並依整體分數排名。

數據指出，喬治亞州平均每月醫療保險保費排名全美第22名，但每人平均醫院病床數排名第42名，每人平均醫師數排名第42名，每人平均牙醫數更僅排名第46名。

在保險覆蓋率方面，喬治亞州有醫療保險的成年人比例排名第49名，有醫療保險兒童比例排名第42名。此外，過去兩年未接受例行醫師檢查的高風險成年人比例排名第18名，過去一年未看牙醫的成年人比例排名第44名。

德雷塞爾大學克萊因法學院(Drexel Kline School of Law)教授菲爾德(Robert I. Field)指出，民眾應遵循公共衛生專業建議，包括維持健康飲食、適度運動、安全駕駛、限制飲酒，以及依照建議接受健康篩檢與預防措施。

菲爾德也提到，目前約有8%的美國人口沒有醫療保險，未來需要建立一套不僅服務有能力負擔醫療費用族群，也能保障弱勢民眾取得照護的制度。

WalletHub評比中，全美醫療照護表現最佳的五州依序為新罕布夏州(New Hampshire)、明尼蘇達州(Minnesota)、愛阿華州(Iowa)、羅德島州(Rhode Island)及夏威夷州(Hawaii)。

醫療表現最差的五州則依序為阿拉斯加州(Alaska)、密西西比州(Mississippi)、喬州、德州(Texas)及西維吉尼亞州(West Virginia)。