我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

健保覆蓋率低 喬州醫療照護全美倒數第3

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

為了解美國各州醫療體系表現，財經網站WalletHub近期針對全美50州進行評比，結果顯示，喬治亞州(Georgia)被評為全美醫療照護第三差的州，總分僅47.33分。分析指出，喬州在醫療成本方面表現不佳，而在醫療資源取得及健康結果兩項指標上更是排名落後。

這份報告從醫療成本(cost)、醫療可及性(access)及醫療結果(outcomes)三大面向進行分析，評估指標包括醫療事故、死亡率、癌症相關數據等，並依整體分數排名。

數據指出，喬治亞州平均每月醫療保險保費排名全美第22名，但每人平均醫院病床數排名第42名，每人平均醫師數排名第42名，每人平均牙醫數更僅排名第46名。

在保險覆蓋率方面，喬治亞州有醫療保險的成年人比例排名第49名，有醫療保險兒童比例排名第42名。此外，過去兩年未接受例行醫師檢查的高風險成年人比例排名第18名，過去一年未看牙醫的成年人比例排名第44名。

德雷塞爾大學克萊因法學院(Drexel Kline School of Law)教授菲爾德(Robert I. Field)指出，民眾應遵循公共衛生專業建議，包括維持健康飲食、適度運動、安全駕駛、限制飲酒，以及依照建議接受健康篩檢與預防措施。

菲爾德也提到，目前約有8%的美國人口沒有醫療保險，未來需要建立一套不僅服務有能力負擔醫療費用族群，也能保障弱勢民眾取得照護的制度。

WalletHub評比中，全美醫療照護表現最佳的五州依序為新罕布夏州(New Hampshire)、明尼蘇達州(Minnesota)、愛阿華州(Iowa)、羅德島州(Rhode Island)及夏威夷州(Hawaii)。

醫療表現最差的五州則依序為阿拉斯加州(Alaska)、密西西比州(Mississippi)、喬州、德州(Texas)及西維吉尼亞州(West Virginia)。

精華 FAQ

  • 喬治亞州在全美50州醫療照護評比中被列為第3差，總分只有47.33分。報告指出，該州在醫療成本、資源取得與健康結果三方面都表現不理想。

  • 喬州每人平均醫院病床數與醫師數都排第42名，牙醫數更僅第46名；有醫療保險的成年人比例排第49名，兒童比例也只排第42名，顯示可及性不足。

  • 報告引用專家意見指出，美國仍有約8%人口沒有醫療保險，制度未來不應只服務能負擔費用者，也要讓弱勢民眾能獲得照護，並鼓勵預防與健康管理。

喬州 健保 喬治亞州

上一則

伊州公路通行費 最快明年起擬調漲57％

下一則

明年賓州健保 個人保費擬調漲17% 高於預期

延伸閱讀

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸

全美公立學校系統 加州排名31 這州奪冠實至名歸
加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7

加州2城市擠進全美最健康前10 舊金山第6 爾灣第7
全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重
喬州6月就業新高 門診醫療聘雇成長明顯

喬州6月就業新高 門診醫療聘雇成長明顯

熱門新聞

賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

簡訊帶性暗示？聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

2026-07-31 20:33
美國西雅圖中心當地時間26日驚傳槍擊，造成2人死亡、至少5人受傷。圖為事發後警方到場。（美聯社）

西雅圖美食節連續槍聲 目擊者：所有人都在丟東西、拚命跑

2026-07-27 00:08

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差