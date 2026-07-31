FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕
2026年海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會新生培訓日前在亞特蘭大僑教中心舉行，共27位新生學員參與。透過兩天充實課程，學員培養團隊合作與領導能力，並藉由尋根文化課程深化對臺灣歷史、文化與價值的認識，厚植文化認同，為未來推廣臺灣及促進國際交流奠定基礎。
本次培訓由分會規畫。籌備團隊由諮詢導師、文化老師與Senior FASCA學員組成，結合諮詢導師與青年世代的實務經驗，量身打造貼近學員需求的精彩課程，展現極具特色的同儕傳承與自主精神。
26日下午舉行結業典禮，駐亞特蘭大辦事處處長林主恩、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、張崧軒、多位僑務榮譽職及僑團負責人，以及學員與家長等逾80人出席。
林主恩勉勵學員培養創意、領導力與團隊精神，成為深化台美交流的青年力量；閻樹榮表示，FASCA與僑界是一個大家庭，期盼僑團持續支持青年培育。
成果發表中，學員以隊呼、團體舞蹈及入會宣誓展現培訓成果，並由林主恩頒發學員代表結訓證書。閻樹榮另頒發感謝狀予戴念華、范琪君及牛中怡三位諮詢導師。
牛中怡代表導師感謝家長、導師及僑界六年來的支持，勉勵學員珍惜學習機會，成為推廣台灣文化的青年文化大使。林主恩也頒發Senior FASCA培訓證書予杜宇晨，肯定其擔任本次培訓講師及教練的貢獻。
活動最後播放培訓回顧影片，在熱烈的掌聲中圓滿落幕。
本次培訓以團隊合作、領導能力與文化尋根為主軸，透過兩天課程讓學員認識臺灣歷史、文化與價值，強化文化認同，為日後推廣臺灣與國際交流做準備。 籌備團隊由諮詢導師、文化老師與Senior FASCA學員組成，結合經驗與青年視角量身設計課程，內容貼近學員需求，展現同儕傳承與自主精神。 典禮由林主恩與閻樹榮勉勵學員發揮創意、領導力與團隊精神，並由林主恩頒發結訓證書，閻樹榮頒感謝狀給3位諮詢導師，肯定培訓成果。
精華 FAQ
本次培訓以團隊合作、領導能力與文化尋根為主軸，透過兩天課程讓學員認識臺灣歷史、文化與價值，強化文化認同，為日後推廣臺灣與國際交流做準備。
籌備團隊由諮詢導師、文化老師與Senior FASCA學員組成，結合經驗與青年視角量身設計課程，內容貼近學員需求，展現同儕傳承與自主精神。
典禮由林主恩與閻樹榮勉勵學員發揮創意、領導力與團隊精神，並由林主恩頒發結訓證書，閻樹榮頒感謝狀給3位諮詢導師，肯定培訓成果。
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