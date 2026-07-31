FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕

新生培訓結業典禮全體學員、導師、貴賓及家長大合照。(僑教中心提供)

2026年海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大 分會新生培訓日前在亞特蘭大僑教中心舉行，共27位新生學員參與。透過兩天充實課程，學員培養團隊合作與領導能力，並藉由尋根文化課程深化對臺灣歷史、文化與價值的認識，厚植文化認同，為未來推廣臺灣及促進國際交流奠定基礎。

學員進行團隊默契合作，成功挑戰Jump into FASCA活動。(僑教中心提供)

本次培訓由分會規畫。籌備團隊由諮詢導師、文化老師與Senior FASCA學員組成，結合諮詢導師與青年世代的實務經驗，量身打造貼近學員需求的精彩課程，展現極具特色的同儕傳承與自主精神。

學員認真練習扇子舞並在結業典禮展現成果。(僑教中心提供)

26日下午舉行結業典禮，駐亞特蘭大辦事處處長林主恩、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰、張崧軒、多位僑務榮譽職及僑團負責人，以及學員與家長等逾80人出席。

林主恩勉勵學員培養創意、領導力與團隊精神，成為深化台美交流的青年力量；閻樹榮表示，FASCA與僑界是一個大家庭，期盼僑團持續支持青年培育。

學員進行團隊默契培養及信任建立，合力完成Carry over the line活動。(僑教中心提供)

成果發表中，學員以隊呼、團體舞蹈及入會宣誓展現培訓成果，並由林主恩頒發學員代表結訓證書。閻樹榮另頒發感謝狀予戴念華、范琪君及牛中怡三位諮詢導師。

牛中怡代表導師感謝家長、導師及僑界六年來的支持，勉勵學員珍惜學習機會，成為推廣台灣文化的青年文化大使。林主恩也頒發Senior FASCA培訓證書予杜宇晨，肯定其擔任本次培訓講師及教練的貢獻。

活動最後播放培訓回顧影片，在熱烈的掌聲中圓滿落幕。