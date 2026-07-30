喬州高中槍擊3死 16歲嫌犯認罪55項指控

2024年喬州高中槍擊案嫌犯、16歲的格雷(Colt Gray)承認了包括謀殺在內的55項指控。(美聯社)

2024年喬州 高中槍擊 案的青少年嫌疑犯、16歲的格雷(Colt Gray)承認了包括謀殺在內的55項指控。此前數月，他的父親柯林格雷(Colin Gray)已被判處二級謀殺和過失殺人罪。

柯林在2024年9月4日阿帕拉契高中 (Apalachee High)槍擊案發生時並不在場，但他將一把突擊步槍交給了當時年僅14歲的兒子，導致其使用這把槍殺害了兩名學生和兩名教師。

罹難者包括14歲的Mason Schermerhorn和Christian Angulo，以及39歲的教師Richard Aspinwall和53歲的教師Cristina Irimie。另有一名教師和八名學生受傷。

由於格雷承認謀殺罪，他將面臨至少終身監禁的刑罰。全案定於10月中旬開始審理。

Breanna Schermerhorn的兒子梅森在襲擊中喪生，她向法官表示不會原諒格雷。她說，格雷生命中的成年人錯過了許多預警信號，她主張格雷應為最終決定開槍負責。

在柯林的審判中，調查人員作證，他知道兒子的精神健康狀況日益惡化且情緒不穩定，但他並未採取必要措施來幫助兒子。

格雷的母親Marcee Gray作證說，她曾囑咐科林保管並限制兒子接觸武器。

檢察官稱，襲擊發生後，調查人員在格雷的臥室裡發現了一個供奉克魯茲(Nikolas Cruz)的神龕，克魯茲是2018年佛羅里達州Marjory Stoneman Douglas高中大規模槍擊案的兇手。

根據倡議組織Everytown for Gun Safety統計，今年迄今，全美校園內已發生64起槍擊事件，其中包括一些發生在上課時間外的槍擊案，一共造成24人死亡，32人受傷。