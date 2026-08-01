喬州Norcross市廣邀市民參與公共事務 推出ACE市民學院並招募委員會義工

ACE市民學院七周課程表。(AI製圖)

為鼓勵更多居民參與地方治理、共同打造更美好的社區，喬治亞州 諾克若斯市(City of Norcross)近日同步推出兩項公民參與計畫，包括首屆「諾克若斯ACE市民學院」(Norcross ACE, Academy for Citizen Enrichment)，以及公開招募公園、樹木保育與歷史保存等三個委員會義工，希望透過教育與服務雙管齊下，讓居民更深入了解市政運作，並直接參與城市未來發展。

諾克若斯市表示，健全的城市建立在積極參與公共事務 的市民之上，因此除了讓居民認識政府運作，更希望提供實際投入公共服務的機會，讓市民的專業、經驗與建議成為推動城市進步的重要力量。

*七周免費ACE市民學院 深入了解市政運作：

全新推出的ACE市民學院將於9月17日至10月29日舉行，為期七周，每周四晚間上課，免費開放諾克若斯居民及商家業主參加，限額20人。

課程將安排於不同市府設施舉行，內容涵蓋市政領導與行政管理、公共工程、諾克若斯電力公司(Norcross Power)、市中心管理、經濟發展、警察局、市政法院、社區發展、財政管理及公共傳播等主題，並透過專題簡報、實地參訪及互動討論，讓學員近距離了解各部門如何提供公共服務，建立與市府官員及社區居民交流的平台。

諾克若斯市長Craig Newton表示，了解政府運作的居民，更能積極參與社區事務，共同塑造城市未來。市府也希望藉由ACE課程培養更多投入公共服務的人才。詳情及報名方式可查詢市政府網站：https://www.norcrossga.net/2435/Norcross-ACE-Program。

*三大委員會釋出五個義工名額：

除ACE市民學院外，市府目前也公開招募三個市政委員會共五名義工，歡迎關心社區發展的居民踴躍報名。其中，公園、綠地與步道委員會(Parks, Green Spaces & Trails Commission)提供兩個名額，主要就公園、步道及綠地規畫提供建議，並推動永續發展、休閒活動及公共空間改善。

樹木保育委員會(Tree Preservation Board)同樣有兩個名額，負責協助市府推動都市森林保育、植樹計畫、樹木維護及環境教育，並就相關政策向市長及市議會提出建議。歷史保存委員會(Historic Preservation Commission)則招募一名委員，協助審查歷史建築相關申請、辨識具歷史價值的建物，並向市議會提出歷史保存政策建議。申請人須居住於諾克若斯市內，或擁有歷史保存區內的不動產，委員任期三年。

市府表示，具有公園規畫、環境保育、園藝、林業、景觀設計、都市規畫、教育、公共關係或社區服務等相關經驗者固然歡迎，但多數職缺並不要求專業背景，只要願意合作、傾聽、提出建議並關心諾克若斯發展，都鼓勵提出申請。更多資訊及報名方式，可查詢市政府網站：https://www.norcrossga.net/108/Boards-Commissions-Authorities。

市府指出，希望透過ACE市民學院培養更多了解地方政府運作的市民，再結合各委員會的義工服務，建立市民與市府之間更緊密的夥伴關係，共同打造更宜居、更永續的諾克若斯社區。