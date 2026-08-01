聯合健康保險Duluth舉辦華語健康講座 聚焦阿茲海默症與跌倒預防

聯合健保攜手Excelsior Healthcare醫療網，於聯合德魯斯亞裔資訊中心舉辦華裔社區健康講座，吸引眾多華裔社區民眾參與聆聽。(UnitedHealthcare提供)

聯合健康保險 (UnitedHealthcare)日前攜手Excelsior Healthcare醫療網，於喬治亞州聯合德魯斯(Duluth)亞裔資訊中心舉辦華裔 社區健康講座，邀請陳治年醫生主講，分享阿茲海默症 預防與跌倒預防的實用資訊。活動吸引眾多華裔社區民眾參與，一同學習活得更健康及日常保健的方法。

這次講座提供多種參與方式，包括現場出席、透過 Zoom 線上參與，以及觀看 YouTube 直播，讓更多民眾能夠依照自身需求參與學習，了解健康教育與預防保健的重要資訊。

活動開始時，聯合健康保險華語代表介紹了德魯斯亞裔資訊中心及其為當地居民提供的多語言服務，包括華語、韓語、越南語。中心為亞裔人士與家庭提供健康教育、紅藍卡與白卡資訊、社區資源，以及文化和語言適切的個人化協助。

講座期間，陳治年醫生說明隨著年齡增長，如何降低阿茲海默症風險並預防跌倒。參加者全程投入，認真做筆記、提出問題，並踴躍參與問答環節。許多參加者表示，講座內容實用、容易理解，且與日常生活息息相關。

本次活動提升了參加者對阿茲海默症預防與跌倒預防的認識，也讓更多民眾認識聯合健康保險德魯斯亞裔資訊中心的服務，並了解中心可用華語協助解答紅藍卡、白卡、健康保險及其他福利相關問題。

聯合健康保險德魯斯亞裔資訊中心團隊表示：「民眾的踴躍參與和正面回饋，顯示以符合文化背景且容易理解的方式提供健康教育非常重要。我們致力於協助社區民眾做出明智的健康照護決定，並連結所需的資源與支援，幫助民眾活得更健康。」

聯合健康保險德魯斯亞裔資訊中心透過符合文化需求的服務與外展活動，為區內多元亞裔社區提供多語言支援，協助個人與家庭了解健康保險選項與相關資源。聯合健康保險德魯斯亞裔資訊中心地址：3350 Steve Reynolds Blvd., Suite 301, Duluth, GA 30096 (華語服務：週一至週四，上午10時至下午4時)，華語專線：1-800-801-1900(週一至週五，上午9時至下午5時)。或瀏覽網頁: https://www.uhcasian.com/zh/contact-us#tabs-b2457307f7-item-0aa9d6d8ed-tab。