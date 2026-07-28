川普公開宣布：支持傑克森競選喬州州長

川普(右)宣布支持傑克森(左)競選喬州州長。(路透)

川普 在喬治亞州卡布郡(Cobb)集會中，公開宣布支持州長候選人傑克森(Rick Jackson)以及其他將在11月參選的共和黨 人。川普並稱傑克森這位共和黨的健保公司高層是「人民的真正擁護者」。

傑克森將與前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)角逐喬州 州長之位。共和黨州長坎普已連任兩屆，因此無法尋求連任。

川普在黨內初選期間支持了傑克森的對手、喬州副州長瓊斯(Burt Jones)，但他日前表示，傑克森給他留下了深刻印象。他之後又在社群媒體上發布了一系列支持傑克森和其他喬州共和黨候選人的消息。

「我看了這個人(傑克森)的競選，他真的非常出色，」川普說。「他所取得的成就令人驚嘆。他非常非常成功。」

傑克森在寄養系統中長大，他將自己克服艱難童年的經歷作為競選的核心。在川普身邊時，他將川普新推出的兒童儲蓄帳戶與自己童年時期獲得的幫助進行了比較。傑克森表示，如果當選，他將敦促州議會為這些帳戶匹配聯邦政府的撥款；如果州議會不這樣做，他承諾將自掏腰包支付這部分資金。

2025年至2028年出生的兒童有資格獲得聯邦政府提供的1000元試辦補助。

數據分析公司Civiqs的民調顯示，川普在喬州的支持率比共和黨低21個百分點，儘管他在共和黨人中仍然很受歡迎。

川普也表示支持共和黨候選人，包括正在競選副州長的州參議員多爾扎爾(Greg Dolezal)；正在競選州檢察長的州參議員斯特里克蘭(Brian Strickland)；正在競選州務卿的州眾議員弗萊明(Tim Fleming)。

肯尼索州立大學(KSU)政治學教授、前卡布郡共和黨主席謝潑德(Jason Shepherd)表示，川普的背書有助於團結共和黨的基本盤，但如果共和黨想要贏得11月大選，這些基本盤必須踴躍投票。