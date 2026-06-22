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5月房屋交易撤單率 亞特蘭大近19%冠全美

特派員黃惠玲／綜合報導
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儘管房子已經有買主願意購入，房屋也掛上Sale Pending牌子，但沒走到簽約...
儘管房子已經有買主願意購入，房屋也掛上Sale Pending牌子，但沒走到簽約桌前越來越多買家撤銷合約。(美聯社)

亞特蘭大的房地產市場已進入一個更冷靜、也更詭譎的全新階段。儘管房屋依然在交易、買方仍在看房，經紀人也忙著開門、布置物件並回覆各種深夜詢問，但卻有愈來愈多的房產交易在走到最後簽約桌前便宣告破局。

根據房產科技公司Redfin的最新報告顯示，亞特蘭大今年5月份的房屋買賣撤銷率(cancellation rate)高居全美主要大都會區之冠。當月高達18.8%的購屋協議遭到取消，意味著近五分之一的買賣合約在過戶前解約。

這項數據為當地賣方敲響了警鐘。這並不代表亞特蘭大的房市已經崩盤，而是市場權力結構發生了劇烈轉變。買方不再像疫情期間那樣盲目狂熱，當時因擔心買不到房，許多人甘願放棄房屋檢查、接受競價大戰並盲目加碼。如今買方擁有更多選擇、更加謹慎，也有了更多轉身離開的理由。

亞特蘭大曾是疫情遷徙潮中的最大贏家之一，遠端工作者、投資客與建商湧入，推高了房價。然而，隨著庫存水位回升，昔日「賣方市場」的榮景已不復存在。現在的亞特蘭大房市變得更加耐心，卻也更加殘酷。

報告指出，亞特蘭大之所以成為全美撤單率最高的城市，核心原因在於「嚴重的供需失衡」，目前當地的賣方數量比買方足足高出了約70%。在選擇充裕的心理下，買方不再妥協，而是拿起放大鏡審視物件。一旦房屋被驗出地基受損、空調(HVAC)老舊、漏水、保險費過高或預期維修成本超支，買方不再委曲求全地談判，而是直接取消合約。

Redfin的數據清晰勾勒出亞特蘭大房市的疲軟態勢。截至5月底的三個月內，房價中位數約為42萬9000元，年減1.6%。房屋平均銷售天數從去年的49天拉長至54天。5月份成屋銷售量也從去年同期的1934套微幅下滑至1885套。

這些數字反映出市場正在以一種真實的步調降溫。當地的房地產專家建議，賣方不能再抱持2021年的傲慢心態，定價必須務實，且應提前處理顯而易見的屋況問題，否則合約極易在最後關頭因房屋估價過低或貸款條件變動而破裂。

對買方而言，雖然籌碼重回手中，可以要求修繕補助或定價讓步，但專家也提醒「主導權不等於放任」，取消合約仍會耗費時間與驗屋、估價等實質財務成本。聰明的買家此時展現的是「紀律」而非恐慌，詳加計算每月持有成本、確認保險，拒絕為需要高額維修的房屋溢價買單。

精華 FAQ

  • Redfin指出，當地賣方比買方多約七成，供需嚴重失衡，使買方更有選擇權。只要驗屋發現地基、漏水、空調或保險成本等問題，便容易直接取消合約。

  • 它不代表房市崩盤，而是市場主導權已從賣方轉向買方。疫情時的搶房熱潮退去後，買方更謹慎，也更願意在估價、貸款或屋況不佳時退出交易。

  • 賣方不能再沿用2021年的高姿態，應務實定價並先處理明顯屋況問題，降低破局風險。買方則可爭取修繕與讓價，但也要評估持有成本與維修負擔。

疫情 亞特蘭大

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