世華亞特蘭大分會三傑出姐妹獲總會重用邱婷蘭任副總會長 陳家琪、朱騏謙分掌常務監事及理事職務

世華婦女會亞特蘭大分會傳出喜訊，名譽會長邱婷蘭(左四)獲邀擔任第十四屆副總會長，創會會長陳家琪(右四)出任常務監事，中為現任會長呂怡蓉。(世華提供)

世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(Global Federation of Chinese Business Women－Atlanta Chapter，簡稱GFCBW-Atlanta)傳來喜訊，多名傑出姐妹獲總會邀請擔任第十四屆重要職務。其中，名譽會長暨第二任會長邱婷蘭獲聘為副總會長；創會會長陳家琪獲聘為常務監事；名譽會長朱騏謙則獲聘為理事。

亞特蘭大分會指出，全體會員對此深感振奮，並表示這不僅是三名姐妹個人的榮耀，更彰顯亞特蘭大分會多年深耕會務、團結合作的豐碩成果。

亞特蘭大分會表示，邱婷蘭多年來積極投入僑界與社區服務，現任僑務委員會僑務顧問，長期致力於促進華人女性交流與國際連結。她曾於2018年獲選為美國傑出華商女性政商訪問團成員返台，並接受總統接見；2019年榮獲亞裔 名人錄聚焦人物獎，備受各界肯定。

在世華大家庭中，邱婷蘭曾擔任亞特蘭大分會第二任會長，任內積極推展會務、凝聚會員向心力，並於2020年榮獲第八屆「華冠獎」。此次獲邀出任總會第十四屆副總會長，象徵其卓越領導能力與無私奉獻精神再次獲得高度肯定，也成為亞特蘭大分會共同的驕傲。

創會會長陳家琪則獲邀擔任第十四屆常務監事。她是亞特蘭大分會的重要奠基者，自分會成立以來，始終秉持服務精神，帶領姐妹們建立穩固基礎與優良傳承，為分會的成長與發展貢獻良多。此次獲總會委以重任，可謂實至名歸，也為亞特蘭大分會再添榮耀。

另外，名譽會長朱騏謙獲邀擔任第十四屆理事。她長期關心會務發展，熱心參與各項活動，以實際行動支持世華理念與使命，深受會員敬重。此次獲聘理事職務，充分展現其服務熱忱與領導風範，令人欣喜與振奮。

亞特蘭大分會指出，三位姐妹同時獲總會延攬擔任重要職務，除了是個人努力與成就的肯定，更代表亞特蘭大分會歷屆會員共同耕耘的成果，為分會發展寫下新的里程碑。

該分會也向三人表達最誠摯祝賀，並期待在第十四屆領導團隊中，攜手全球姐妹共同努力，持續推動世界華人工商婦女企管協會會務發展，凝聚全球華商女性力量，共創世華嶄新篇章，再創輝煌。