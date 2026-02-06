寒冬用電激增 喬治亞州電力公司積極備戰應對

喬治亞州電力公司正全力恢復北部地區因上周末冰風暴受損的電力供應，但隨著寒潮持續，電力需求可能激增，成為新的挑戰。喬州 及鄰近東南各州上月底起迎來極危險低溫，其中幾天早晨最低氣溫更降至個位數。喬治亞電力(Georgia Power)與各地電力合作社表示已做好準備，確保客戶用電安全。

喬治亞電力高級副總裁安德森(Rick Anderson)指出，公司已從過往風暴中汲取經驗，對關鍵發電廠與基礎設施進行防寒升級，包括安裝加熱帶、增設隔熱層，提升系統韌性。他表示，公司在過去幾年投入大量資金改善電網，但歷史經驗顯示，即使投入資源，嚴寒仍可能造成設備凍結與供電緊張。

冬季高負荷用電曾在多州造成嚴重後果。2021年德州寒潮導致數百萬人停電與246人死亡，多數因體溫過低；2022年聖誕節 期間，東南部多州亦因天然氣 與燃煤發電設備凍結，迫使田納西河谷管理局(Tennessee Valley Authority)等採取輪流停電措施，以防電網癱瘓。

當時南方電力(Southern Co.)及其子公司喬治亞電力是多家發布「能源緊急警報」的大型電力公司之一，甚至向佛州電力照明公司(Florida Power & Light)借用緊急電力。

喬州雖未出現大規模停電，但此類事件提醒當局，即便已有防寒措施，極端寒流仍會對電力系統造成挑戰。喬州41家電力合作社也表示，已具備充足發電能力以應對極寒需求。喬治亞電力正興建新天然氣發電廠，以滿足資料中心等新興高用電需求，並提高系統彈性。

安德森指出，過去的冬季風暴教會電力公司應優先保護關鍵發電廠與基礎設施，加強防寒措施，以降低設備凍結與停電風險。他表示，喬州用電需求在寒潮期間通常會達到高峰，若此次寒潮順利度過，可能創下新的冬季用電紀錄。

根據數據，1月27日上午全州用電需求約達3萬8400兆瓦，接近2024年1月17日創下的3萬9934兆瓦冬季用電紀錄。電力公司提醒民眾，雖已做好準備，但應適度節能，避免用電尖峰過度負荷，以確保電力穩定。此次寒潮與冰風暴的經驗，也顯示喬州電力系統的韌性與應變能力逐步提升，但極端氣候仍是持續考驗。