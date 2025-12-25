幾秒鐘就改掉… 喬州7.7萬汽車里程數疑遭竄改

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據CARFAX的最新數據顯示，汽車里程表數據造假現象在全美日益猖獗，買家可能在不知不覺中損失數千元。這個現象，包括在喬治亞州，都在不斷蔓延。

該公司估計，喬州有數萬輛汽車的里程表疑似被竄改，專家表示，這種騙局只需幾秒鐘即可完成。

儀表板上的里程數是大多數購車者所信賴的數字，但CARFAX的研究顯示，這個數字可能並不一定代表真實。

根據FOX 5電視台採訪一位技術人員指出，重設里程表雖然有合法用途，但經常被非法使用。

「我只要輸入一個新的里程數，並按下確認鍵，幾秒鐘後，里程表數字便被重置。」Atlanta Speedometer公司總裁Josh Ingle說，「這樣就能成功將這輛車的里程數減少10萬哩。」

CARFAX估計，目前在道路上行駛的車輛中，有近250萬輛涉嫌里程表造假，比去年增加了14%。

光是在喬州，CARFAX估計就有7萬7000輛車被竄改過里程表，其中亞特蘭大地區就有5萬6000輛。該公司表示，每次車輛里程表被調低，消費者平均會損失3300元。

Ingle 表示，「2025年二手車庫存大幅減少，這意味著價格更高。但民眾並不願意花那麼多錢買二手車。因此騙子會思考如何讓舊車看起來更有吸引力？」，竄改里程表會是一個方式，CARFAX公關總監Em Nguyen說道。

專家表示，買家購車前可採取一系列措施來保護自己：

● 取得車輛歷史報告，了解車輛歷史記錄，並檢查所有權、保養和檢驗記錄，以比較車輛的實際里程數。並在 carfax.com/odometer輸入車輛識別碼(VIN)，以檢查是否有里程表篡改。

● 檢查油門、煞車或離合器踏板的磨損。磨損程度是否與里程表讀數相符？

● 購車前務必請值得信賴的技師進行檢查。他們能判斷車輛外觀是否比里程數所顯示的更老舊。他們可能可察覺某些部件或組件出現與車輛里程不符的嚴重磨損跡象。

