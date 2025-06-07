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Grace高妹勇奪AMFAM喬州多項重量級大獎 業績躍居全美前列 事務所招募雙語保險人才 共拓八州市場

亞特蘭大訊
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高妹橫掃多項重量級大獎。(Hong Lu Agency提供)
高妹橫掃多項重量級大獎。(Hong Lu Agency提供)

美國家庭保險集團(American Family Insurance, AMFAM)於喬治亞水族館舉行2024年度頒獎典禮，來自亞特蘭大的Hong Lu高妹再度榮登榮耀巔峰，橫掃多項重量級大獎，成為現場最受矚目的保險業菁英之一。

Hong Lu高妹一舉奪下喬治亞州全線新保單銷售冠軍，包括汽車、房屋與商業保險三大類別，並同時榮獲「新業務總保費冠軍獎」、「人壽保險鑽石獎」、「全美卓越領袖獎」、「All American產品推廣獎」、「商業保險領導力獎」、「商業保險金鑰匙新人獎」與象徵頂尖業績的「綠夾克獎」等殊榮。

更令人矚目的是，她2024年度的新業績表現躍升全美前列，再次印證她在全美保險行業的領導地位。

堅守承諾，以保險守護家庭夢想

Grace Hong Lu，因身高超過170公分而在華人社區被暱稱為「高妹」，2015年大學畢業後即進入AMFAM服務，將「幫助他人」視為職志。她於2022年底在喬州Alpharetta創立個人品牌事務所Hong Lu Agency，短短幾年間創下卓越成績。

她堅持「保險是守護，不只是合約」的理念，為客戶量身打造汽車、房屋、商業與人壽保險的整合方案，贏得廣泛信任。她強調：「每一份保單，都是對家庭與信任的承諾。」

深耕社區，服務亞裔族群

Hong Lu高妹多年來深耕亞特蘭大華人及亞裔社區，提供中文、越南文等多語服務，協助移民家庭克服語言障礙，獲得適切保障。她表示：「榮譽是對過去的肯定，更是邁向未來的召喚。」她亦感謝客戶、團隊與AMFAM平台的支持，願與同業攜手，將保險的光與熱傳遞給更多家庭。

業務拓展八州，誠聘雙語人才

Hong Lu高妹豪氣萬千地表示，她要讓保險走進千家萬戶，更要「不負信賴，續寫榮耀」。隨著她的事務所業務持續擴展，現已從喬州拓展至阿拉巴馬、南卡羅來納、北卡羅來納、田納西、伊利諾伊、內布拉斯加、內華達及亞利桑那等八州，她以高薪力邀有志之士，凡具備中、英、越語能力的專業保險代理人，都希望能加入團隊，共創未來。

高妹說，無論是如果希望擁有一份量身定制的保單，或者聽取專業且貼心的保險建議，甚至成為高妹的工作夥伴，都可以聯繫Grace Hong Lu：Grace Hong Lu。辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵：[email protected]，地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

高妹在年度頒獎典禮再度榮登榮耀巔峰。(Hong Lu Agency提供)
高妹在年度頒獎典禮再度榮登榮耀巔峰。(Hong Lu Agency提供)
高妹去年每個月都是美國家庭保險公司銷售之星。(AMFAM提供)
高妹去年每個月都是美國家庭保險公司銷售之星。(AMFAM提供)

保險 亞裔 喬州

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