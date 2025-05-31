4大外州企業擁30%獨戶屋 亞城超全美10倍

亞特蘭大都會區超過30%的獨棟房屋由外州公司擁有，幾乎是全美平均水平的10倍。(美聯社)

喬治亞州聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)的一項針對企業租賃物業所有權的調查發現，亞特蘭大 都會區超過30%的獨棟房屋，由四個大型外州企業擁有，此比率幾乎是全美平均水平的10倍。

喬州 州立大學(Georgia State University)的謝爾頓博士(Dr. Taylor Shelton)在與奧索夫一起舉行的記者會上表示，「過去15年，這些企業就進入亞特蘭大都市區並購買了超過7萬筆房產。占本地區獨戶出租房屋的30%以上，不僅較去年比率上升了5%，更大約是全美平均的10倍。」

大肆搜購亞城房產的四個企業為：Invitation Homes、Main Street Renewal、Tricon Residential以及Progress Residential。

亨利郡(Henry)非裔居民占比56%，上述企業擁有64%的獨棟出租房屋。寶丁郡(Paulding)約68%的居民是白人，78%的單戶出租房屋由這些公司持有。

奧索夫和謝爾頓都表示，隨著企業所有權的增加，供應減少，房價就會上漲。

一些租戶受虐並被迫搬離的情形，也在當天發布會中揭露。

三年前，科爾森-普萊斯(Patrick Colson-Price)和丈夫在士麥那(Smyrna)租了一套屬於企業物業管理公司的住宅。搬進來的那天，他們發現院子裡散落著碎玻璃還有生鏽的汽車零件。他們給房東Invitation Homes打了幾十通電話、發了幾十封電郵，但都沒有得到答覆，而不熟練的承包商上門修繕也未能解決問題。

代表企業房東的遊說團體全國租賃房屋委員會(National Rental Home Council)發表聲明稱，「我們需停止指責，並開始擴大住房選擇。這些公司在社區投入了大量資金。」

負責租戶權利案件的律師Esther Graff-Radford表示，許多大型企業土地所有者會將其客服和維護系統外包給他州，甚至是其他國家，租戶也經常會受到威脅，甚至被驅逐。物業經理讓租戶承擔維修費、HOA費。

奧索夫表示，如受到企業房東虐待的租戶可聯繫其辦公室：https://www.ossoff.senate.gov/homestory/。