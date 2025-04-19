作者專業保險經紀人Belinda Shu

人壽保險的生前福利(Living Benefits)是指在被保險人還健在時可以使用的一些保險利益。這些福利可以在被保險人面臨特定情況時提供財務支持。以下是一些常見的生前福利：

1.加速死亡賠償金(Accelerated Death Benefit)：如果保險人被診斷出患有終末期疾病，預計壽命不超過一定時間，他們可以提前領取75%的死亡賠償金。這筆錢可以用於支付醫療費用、護理費用或其他任何開支。

2.補充退休 收入：某些類型的人壽保險如終身壽險具有現金價值積累功能。退休人員可以通過貸款 或提取現金價值來補充退休收入，滿足日常開支或應急需求。您可以選擇終身付款。可以為退休人員提供多方面的財務保障和靈活性，幫助他們在退休生活中保持經濟獨立和安心。

3.遺產規劃：人壽保險可以作為遺產規劃的一部分，確保退休人員的資產能夠順利傳承給繼承人。死亡賠償金可以用於支付遺產稅、債務和其他費用，避免繼承人因財務問題而受到困擾。

4.貸款：如果你急需用錢，您還可以從人壽保險中獲得貸款。

這些生前福利可以在被保險人面臨重大健康問題時提供重要的財務支持，幫助他們和他們的家人減輕經濟壓力。

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請注意：以上資訊不應該解讀為稅務、法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在喬州最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富經驗，為您選擇最合適的保單。