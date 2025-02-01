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2024年12月喬州失業率 維持3.7%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2024年12月的該州失業率月保持穩定在3.7%，比全美失業率低0.4%。(美聯社)
2024年12月的該州失業率月保持穩定在3.7%，比全美失業率低0.4%。(美聯社)

喬治亞州勞工廳近日報告指出，2024年12月的該州失業率保持穩定在3.7%，比全美失業率低0.4%。

12月喬州就業機會增加了9900個，達到史上最高的499萬4900個，僅略低於500萬大關。

該州代理勞工廳廳長德布魯克斯(Louis DeBroux)表示，「喬州僅需要再創造5100個工作，即可創造歷史。而這一歷史性里程碑無可否認證明了我們的經濟實力。」

較前一個月相比，成長最多的就業領域包括醫療保健和社會援助，新增就業人數為5500個；資訊產業(包括電影和錄音產業)增加了3300個工作機會；零售業增加了2900個就業機會，住宿和餐飲服務業增加了2200個工作，以及藝術及娛樂休閒產業增加了1000個。

然不利的一面是，耐久財製造業的就業機會較前一個月減少了1800個；其次是地方政府部門，失去了1500個工作機會；非耐久財製造業較前一個月的就業機會減少了1400個，運輸和倉儲業就業機會減少900個，專業、科學和技術服務業就業機會減少600個。

12月份，私立教育和衛生服務業的就業人數達到歷史最高，為70萬5400個；休閒和旅館業的就業人數達到了53萬9900個。

就業機會比前一年同期增加最多的行業包括醫療保健和社會援助，增加3萬2800個、住宿和餐飲服務，增加1萬5300個、地方政府，增加1萬200個、專業、科學和技術服務，增加6100個，以及聯邦政府，增加4600個。

較前一年同期相比，行政及支援服務業就業機會減少8800個，批發貿易業就業機會減少4400個，耐久財製造業就業機會減少3900個，非耐久財製造業就業機會減少1200個，運輸及倉儲業就業人數減少1400個。

上個月喬州勞動力數量是過去12個月來首次下降，減少了4875人，達到540萬人。喬州就業人數減少了4973人，達到520萬人，而失業人數增加了108人，為19萬8492人。

12月首次申請失業救濟的人數增加了1萬1727人，達到3萬1046人。

就業 喬州 勞工

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