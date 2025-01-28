亞城僑界歡送歐宏偉 喜迎閻樹榮

新任亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮(左)及卸任的歐宏偉。(記者林昱瑄／攝影)

美東南區四位僑務委員及亞特蘭大 地區僑務榮譽職人員，日前舉行送舊迎新晚宴，除歡送離任退休 的亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉外，並迎接新到的主任閻樹榮。

晚宴由僑務委員范琪君主持。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍感謝三年來歐宏偉任內凝聚僑心的辛苦付出。他也希望未來各界與閻樹榮一同合作、努力。

歐宏偉表示，30年公職生涯畫下句點，要感謝的人太多，他以「道謝、道歉、道愛、道別」四個面向分享感言。他說三年多來，包括美東南區四位僑務委員、榮譽職人員、王翼龍，以及各個僑團的支持跟肯定，他會謹記於心。也希望未來大家持續支持辦事處、僑教中心以及閻樹榮。

閻樹榮說，將在歐宏偉經營僑社的基礎上，持續努力提供更好的服務。他也提到僑委會近期工作重點，包含青年培訓跟融入僑社、僑社跟主流社會的接軌，以及台美語文培訓的工作，希望僑界給予支持鼓勵。

四位僑務委員送歐宏偉亞特蘭大職業球隊的衣服及帽子，北卡 僑務委員陳可徵也送上「澤被僑社、情誼長青」獎牌，感謝他三年來的服務。