我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

洛杉磯山火怵目心驚凸顯房屋保險重要性 Grace高妹籲建立憂患意識

亞特蘭大訊
Grace高妹獲得美國家庭保險公司年度Premier獎。(Hong Lu提供)
Grace高妹獲得美國家庭保險公司年度Premier獎。(Hong Lu提供)

加州洛杉磯一場延燒數萬多英畝的大火，造成逾萬棟建築燒毀，損失上看500億美元。美國家庭保險公司(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)顧問Grace Hong Lu對受災戶深表同情，同時更希望人們平日要建立憂患意識，為自己的家園買下值得信賴的房屋保險，就像她對工作承諾的座右銘：「分擔風雨，共享陽光」。

氣候變遷導致天災變得頻繁之際，美國各個保險公司卻紛紛拒絕房屋保險續約，消費者若沒有房屋保險就無法取得貸款，沒有房貸恐怕就買不起房子，失去房屋保險已經成為某些民眾的切身之痛。根據參院預算委員會(Senate Budget Committee)在2024年12月公布調查報告，全美有200多個郡縣，2018年以來保險公司拒絕讓房屋保險續約的比率增加至少3倍。

另外隨著天災損失愈來愈嚴重，美國許多大型保險業者已陸續對高風險地區，只提供少量的保障，或是停止在高風險地區承保新客戶，更有甚至直接取消房屋保險現有保單。

Grace指出，在美國生活相對富裕的華人家庭，一般已還清房屋貸款，或者以全款買房，便認為無需要買房屋保險，因為他們覺得不會有意外發生。加州這場大火，就是對大家一個非常好的提醒，平日就應擁有憂患意識，隨時為保障自己的家人、家園、和財產做好準備。

除了火災之外，她表示，同時由於美國的房子是木頭製成，很多時候雷電、老鼠和松鼠啃咬電線都有可能是引發火災的原因。

由於身材高䠷而被朋友暱稱為高妹的Grace說，她服務的美國家庭保險公司以優質的客戶服務聞名，無論是線上諮詢、電話服務或理賠，都能高效回應客戶需求，24小時獨特的折扣和獎勵計劃。該公司提供多種折扣，例如：

•多保單折扣：同時購買多種保險可以節省保費。

•年輕駕駛折扣：鼓勵安全駕駛的獎勵計畫。

•智慧型設備折扣：安裝安全設備或防盜系統的客戶享有優惠。

Grace從2015年大學會計系畢業後的第一份工作，就在美國家庭保險公司任職，2022年底她在喬州Alpharetta開設了自己的事務所——Hong Lu Agency。她以熱忱服務、努力打拼和持續不斷地參與社區活動，在社區中建立了被信賴的名聲，使得她開設的Grace Hong Lu保險事務所僅僅成立二年，囊括公司各項大獎，其中包括非常難得的AFLIC Life的Diamond獎及銷售保單總值獎Sales Premier。

以「分擔風雨，共享陽光」為座右銘的高妹，一直秉持著為客戶提供專業和個性化的保險解決方案的信念，確保他們獲得最合適的保障。她說，建立與客戶的牢固關係，了解他們的獨特需求、目標和關注點，從而提供最合適的保險方案。這種個性化的方法為她贏得了客戶的感激和正面的反饋，讓她倍感欣慰。

美國家庭保險公司成立於1927年，是一家享有盛譽的公司，連續超過十年被WARD集團評選為全美最佳50家人壽和健康保險公司之一，也是Weiss評級中少數獲得A+評級的保險公司之一。美國家庭保險公司與Costco合作，為會員提供保險產品5%的折扣，並且房屋與汽車保險綁定還可享受更多折扣。

如果希望擁有一份量身定制的保單，或者聽取專業且貼心的保險建議，都可以聯繫Grace 高妹。辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵：[email protected]，地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

Grace高妹去年每個月都是美國家庭保險公司銷售之星。(Hong Lu提供)
Grace高妹去年每個月都是美國家庭保險公司銷售之星。(Hong Lu提供)
Grace高妹(第一排左一)贏得美國家庭保險公司非常難能可貴的Diamond大獎...
Grace高妹(第一排左一)贏得美國家庭保險公司非常難能可貴的Diamond大獎。(Hong Lu提供)
Grace高妹希望降低客戶的風險，積極健康面對世界的各種挑戰。(Hong Lu提...
Grace高妹希望降低客戶的風險，積極健康面對世界的各種挑戰。(Hong Lu提供)

保險 加州 貸款

上一則

賓州男大生性侵女同學 逃亡多年引渡回美受審

下一則

海外青年英語服務營 大華府區即起報名

延伸閱讀

2024美國專利榜公布 中國專利授權量增幅最大

2024美國專利榜公布 中國專利授權量增幅最大
迎接川普不確定性 PIMCO建議持有美國5年和10年期公債

迎接川普不確定性 PIMCO建議持有美國5年和10年期公債
公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言

公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言
加州保險危機 野火狂燒嚇跑業者

加州保險危機 野火狂燒嚇跑業者

熱門新聞

產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
闖入超市冷藏櫃的郊狼，目前暫時收留在芝加哥動物照顧及控制局。(芝加哥動物照顧及控制局)

郊狼闖入Aldi冷藏櫃 芝警徒手捕狼全都錄

2025-01-14 09:46
華府街頭陸續完成就職典禮布置。(路透)

強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

2025-01-16 15:15
中國流亡富商郭文貴被控詐騙10億元而遭查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園，1月2日掛牌出售，要價3300萬元。(檢方照片)

新州「最貴待售屋」郭文貴被封莊園 聯邦掛牌3300萬出售

2025-01-14 19:40
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
U-Haul最新統計顯示，整個2024年期間，租用該公司搬家車輛、設備遷往南卡的數量最多。(U-Haul臉書)

南卡首度成為全美首選遷入州 加州連5年最多人遷出

2025-01-13 16:03

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題