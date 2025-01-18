洛杉磯山火怵目心驚凸顯房屋保險重要性 Grace高妹籲建立憂患意識

Grace高妹獲得美國家庭保險公司年度Premier獎。(Hong Lu提供)

加州 洛杉磯一場延燒數萬多英畝的大火，造成逾萬棟建築燒毀，損失上看500億美元。美國家庭保險 公司(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)顧問Grace Hong Lu對受災戶深表同情，同時更希望人們平日要建立憂患意識，為自己的家園買下值得信賴的房屋保險，就像她對工作承諾的座右銘：「分擔風雨，共享陽光」。

氣候變遷導致天災變得頻繁之際，美國各個保險公司卻紛紛拒絕房屋保險續約，消費者若沒有房屋保險就無法取得貸款 ，沒有房貸恐怕就買不起房子，失去房屋保險已經成為某些民眾的切身之痛。根據參院預算委員會(Senate Budget Committee)在2024年12月公布調查報告，全美有200多個郡縣，2018年以來保險公司拒絕讓房屋保險續約的比率增加至少3倍。

另外隨著天災損失愈來愈嚴重，美國許多大型保險業者已陸續對高風險地區，只提供少量的保障，或是停止在高風險地區承保新客戶，更有甚至直接取消房屋保險現有保單。

Grace指出，在美國生活相對富裕的華人家庭，一般已還清房屋貸款，或者以全款買房，便認為無需要買房屋保險，因為他們覺得不會有意外發生。加州這場大火，就是對大家一個非常好的提醒，平日就應擁有憂患意識，隨時為保障自己的家人、家園、和財產做好準備。

除了火災之外，她表示，同時由於美國的房子是木頭製成，很多時候雷電、老鼠和松鼠啃咬電線都有可能是引發火災的原因。

由於身材高䠷而被朋友暱稱為高妹的Grace說，她服務的美國家庭保險公司以優質的客戶服務聞名，無論是線上諮詢、電話服務或理賠，都能高效回應客戶需求，24小時獨特的折扣和獎勵計劃。該公司提供多種折扣，例如：

•多保單折扣：同時購買多種保險可以節省保費。

•年輕駕駛折扣：鼓勵安全駕駛的獎勵計畫。

•智慧型設備折扣：安裝安全設備或防盜系統的客戶享有優惠。

Grace從2015年大學會計系畢業後的第一份工作，就在美國家庭保險公司任職，2022年底她在喬州Alpharetta開設了自己的事務所——Hong Lu Agency。她以熱忱服務、努力打拼和持續不斷地參與社區活動，在社區中建立了被信賴的名聲，使得她開設的Grace Hong Lu保險事務所僅僅成立二年，囊括公司各項大獎，其中包括非常難得的AFLIC Life的Diamond獎及銷售保單總值獎Sales Premier。

以「分擔風雨，共享陽光」為座右銘的高妹，一直秉持著為客戶提供專業和個性化的保險解決方案的信念，確保他們獲得最合適的保障。她說，建立與客戶的牢固關係，了解他們的獨特需求、目標和關注點，從而提供最合適的保險方案。這種個性化的方法為她贏得了客戶的感激和正面的反饋，讓她倍感欣慰。

美國家庭保險公司成立於1927年，是一家享有盛譽的公司，連續超過十年被WARD集團評選為全美最佳50家人壽和健康保險公司之一，也是Weiss評級中少數獲得A+評級的保險公司之一。美國家庭保險公司與Costco合作，為會員提供保險產品5%的折扣，並且房屋與汽車保險綁定還可享受更多折扣。