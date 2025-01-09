曾挺賀錦麗 喬州前副州長遭共和黨開除黨籍

喬州前副州長鄧肯，因去年表態支持賀錦麗，遭共和黨開除。(鄧肯臉書截圖)

喬治亞州共和黨 日前宣布，已開除前副州長鄧肯(Geoff Duncan)，原因是他涉嫌違反對黨的「效忠誓言」，包括在去年總統選舉中表態支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris)。

該黨的新聞稿指責鄧肯錯誤地表示他在競選副州長期間得到了川普的支持。他於2019年至2023年擔任該職務，但決定不再2021年競選連任。

新聞稿還聲稱鄧肯在從喬治亞理工學院(Georgia Tech)畢業並為邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)打大聯盟棒球的事上撒了謊或「誇大其詞」。

新聞稿中寫道，「鄧肯作為副州長的單一任期因尷尬和醜聞而受到損害。」「在擔任副州長任期的最後幾個月，鄧肯公開破壞共和黨提名人瓊斯(Burt Jones)接替他擔任副州長，並以此向民主黨 副州長候選人提供援助，違反了其效忠共和黨的誓言。」

新聞稿還說，鄧肯還在2024年支持拜登和賀錦麗，違反了他「效忠共和黨的誓言」。報導稱，他還以「支持賀錦麗的共和黨人」身份發表演講和露面。

從他的行為模式來看，鄧肯已經放棄了任何名義上的「共和黨人」的身份，」該黨寫道。 「鄧肯以共和黨評論員的身份從CNN獲得帶薪工作，利用共和黨的虛假身份攻擊該黨。」

新聞稿最後宣布開除鄧肯黨籍，並要求他停止自稱為共和黨人。

鄧肯透過X進行回擊，指責該黨浪費資源來攻擊他。「很難相信，對於一個僅有有限時間來解決大規模驅逐、世界和平和全球關稅問題的政黨來說，(攻擊我)這是很好的時間利用，」他嘲笑道。

「學習如何取得勝利，而不是在另一個垃圾箱點火@JoshMcKoon，」他並標記了共和黨主席麥庫恩(Josh McKoon)。

鄧肯在2024年民主黨全國代表大會上發言稱，「讓我向在家觀看的共和黨朋友喊話：如果你在2024年投票給賀錦麗，你不是民主黨人，」他補充道，「而是愛國者。 」

鄧肯是公開反對川普2020年選舉舞弊指控的知名共和黨人之一，這引發了他的黨內同僚的不滿。